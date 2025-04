Salvato uomo al volante in bilico su un dirupo nel Mugello

Un auto bloccata in un dirupo e tenuta ferma da un albero, fino al provvidenziale intervento dell'elisoccorso dei Vigili del fuoco, che mettono in salvo il guidatore e recuperano il mezzo.

Oggi alle 15:50, i Vigili del fuoco di Firenze (distaccamento di Barberino del Mugello) e Bologna (distaccamento di Monghidoro) sono accorsi a Firenzuola, in Via Coniale Cerreta, per un automobilista bloccato nel suo veicolo. L'auto era precipitata in un dirupo e si trovava pericolosamente in bilico, trattenuta da un albero.

Due squadre di terra e l'elicottero Drago 147 del reparto volo di Bologna sono intervenuti rapidamente. Gli elisoccorritori dei Vigili del fuoco, calati con il verricello, hanno raggiunto l'auto e l'hanno messa in sicurezza per prevenire ulteriori cadute. Successivamente, hanno estratto l'uomo alla guida, che è stato affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto.

La moglie dell'uomo era già riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo ed è stata lei a dare l'allarme e richiedere i soccorsi.

Notizie correlate