Centri Estivi 2025 del Comune di Montespertoli: le domande online

Un’estate all’insegna del divertimento, della socializzazione e della scoperta: tornano i Centri Estivi del Comune di Montespertoli, promossi in collaborazione con Coop.21 Cooperativa Sociale e rivolti a bambine, bambini e adolescenti dai 3 ai 14 anni. Le iscrizioni saranno aperte dal 6 al 20 maggio 2025 e potranno essere effettuate esclusivamente online tramite la piattaforma SiMeal , con accesso mediante SPID, CIE, CNS o TS-CNS.

Il tema dell’edizione 2025 sarà “Esplorazioni”, declinato in tre percorsi differenziati:

• “Piccole Scoperte” (3-5 anni) – Presso la scuola dell’infanzia Don Milani, le attività si articoleranno in quattro settimane tematiche (giungla, spazio, mistero, sport pazzi) con giochi di squadra, esperienze sensoriali e due uscite in piscina previste durante il mese.

• “Missione Avventura” (6-11 anni) – Presso il plesso Renato Fucini, ogni settimana proporrà una “missione” speciale: giungla, spazio, pirati, detective, viaggio nel tempo e una super avventura finale. Sono previste due uscite in piscina e una in aree verdi ogni settimana.

• “Summertime” (11-14 anni) – Sempre al plesso Fucini, un mix di movimento, creatività e giochi per favorire la socializzazione. Anche per loro due uscite in piscina e una in area verde settimanali. Il percorso si chiuderà con il “Torneo dell’estate”.

Date e modalità di partecipazione

• Fascia 3-5 anni: dal 1 al 25 luglio, due turni da due settimane.

• Fascia 6-11 anni: dal 16 giugno al 25 luglio, tre turni da due settimane. Possibilità di scelta per turni da 2 o 4 settimane.

• Fascia 11-14 anni: dal 23 giugno al 25 luglio, due turni da 2 o 3 settimane a scelta.

È previsto un servizio di trasporto A/R casa/centro estivo su richiesta e dietro pagamento della quota. Il pranzo sarà fornito dal centro cottura di Montespertoli, con pasti caldi o in monoporzione durante le uscite esterne. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.

È garantito l’accesso anche a bambini e ragazzi con disabilità o in situazioni di disagio, previo parere dell’Assistente Sociale della SdS Empolese Valdarno Valdelsa. È inoltre prevista un’esenzione totale per ISEE fino a 4.000 euro e agevolazioni fino a 35.000 euro. Ai non residenti sarà applicata la tariffa massima senza riduzioni.

Sono previste riduzioni del 20% per il secondo figlio iscritto e rimodulazioni proporzionali per utenti con disabilità che frequentano per un numero ridotto di ore.

Per presentare le attività e rispondere alle domande dei genitori, è previsto un incontro informativo martedì 3 giugno 2025 presso l’Auditorium del Centro Culturale “Le Corti”:

• dalle 17:00 alle 18:00 per la fascia 3-5 anni

• dalle 18:00 alle 19:00 per la fascia 6-14 anni

Per informazioni e supporto alle iscrizioni:

• Ufficio Scuola del Comune di Montespertoli: 0571/600244-246-276 – scuola@comune.montespertoli.fi.it

• Sportello CIAF: via Sonnino 13 – 0571/600258 – ciaf@comune.montespertoli.fi.it (martedì 9:00-13:00 | mercoledì e giovedì 15:00-19:00)