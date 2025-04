Controlli a tappeto sui rifiuti a Carmignano, 275 sacchi aperti e 7 notizie di reato

Un’azione congiunta e un lavoro di squadra vincente per contrastare l’abbandono dei rifiuti: è questo il bilancio del lavoro svolto dagli ispettori ambientali di Alia Multiutility, attivi nel Comune di Carmignano dallo scorso giugno, in stretta collaborazione con la Polizia Municipale. Nel secondo semestre del 2024, i controlli si sono concentrati principalmente nell’area industriale, dove sono state elevate tutte le 10 sanzioni dell’anno, rivolte esclusivamente a utenze non domestiche. Su un totale di 275 controlli effettuati, sono stati ispezionati più di 500 sacchi di rifiuti abbandonati.

L’attività degli ispettori, però, non si limita alle sanzioni: oltre a contrastare gli illeciti, svolgono un’importante azione di sensibilizzazione e informazione per supportare i cittadini nella tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Il risultato congiunto dell’azione di Alia e Polizia municipale del Comune del Montalbano mediceo ha portato, nel 2024, ad eseguire 2 sequestri preventivi e a rilevare 7 notizie di reato. Un’attività sinergica che, lo scorso anno, ha permesso ad Alia, su segnalazione della Polizia municipale, di effettuare circa 30 interventi di rimozione di rifiuti speciali (scarti tessili) e gestire circa 70 abbandoni di ingombranti, sacchetti e materiale vario nascosti e ricoperti dalla vegetazione o su strada, cui si aggiungono le operazioni di smaltimento di rottami e veicoli abbandonati.

E, per aumentare i controlli ambientali, l’Amministrazione comunale ha intenzione di mettere a disposizione anche nuovi strumenti, come fototrappole, un sistema di videosorveglianza, per riuscire ad individuare i responsabili degli abbandoni abusivi. I due ispettori operano su più fronti e su progetti mirati, dedicati al controllo dei rifiuti abbandonati su area pubblica e al decoro del paese: controllano l’esposizione dei rifiuti nel servizio “porta a porta”, ispezionano sacchi abbandonati per risalire ai responsabili e verificano il corretto conferimento da parte delle utenze non domestiche. Inoltre, intervengono per garantire un uso corretto dei cestini pubblici e rispondere alle segnalazioni inviate dai cittadini tramite il Comune o la Polizia Municipale.

‘Stiamo molto attenti alla tutela del nostro territorio. Con Alia abbiamo fatto un lavoro diffuso’, ha detto il sindaco Edoardo Prestanti Sappiamo bene che c’è anche una questione di illegalità e di coinvolgimento anche di attori istituzionali, come il consolato cinese, nel contrastare gli abbandoni abusivi di scarti tessili. C’è bisogno anche di controlli e interventi nelle aziende. E li abbiamo sollecitati in tutte le sedi e alle autorità. Di sicuro, con Alia, il Comune continuerà nell’azione di tutela del nostro bel territorio, che comporta anche una diffusa attività di informazione per il corretto conferimento dei rifiuti’.

‘Verifichiamo oggi, grazie al bilancio dei primi sei mesi di attività degli ispettori, quanto è importante il presidio del territorio anche in un Comune virtuoso come Carmignano, che ha superato il 70% di raccolta differenziata’, ha dichiarato il vicepresidente di Alia Multiutility, Nicola Ciolini. ‘Gli ispettori ambientali non solo contrastano l’abbandono dei rifiuti, ma stimolano anche il senso di responsabilità dei cittadini. La difesa dell’ambiente è un gioco di squadra in cui è centrale la collaborazione dei cittadini. Basta una semplice segnalazione inviata attraverso Aliapp per consentirci di intervenire sul territorio in tempo reale’.

Aliapp, disponibile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, offre numerosi servizi digitali che permettono ai cittadini di interagire in modo diretto con Alia e semplificare la gestione quotidiana dei rifiuti. Attraverso Aliapp è possibile effettuare segnalazioni di rifiuti abbandonati, con geolocalizzazione e foto, ricevendo aggiornamenti sull’intervento di rimozione, ma anche segnalare cassonetti pieni, danneggiati o mancati ritiri, oppure prenotare il ritiro degli ingombranti a domicilio, utilizzare il ‘Dove lo butto’ per sapere come differenziare correttamente i rifiuti ed accedere a tanti altri servizi.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

