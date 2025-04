Disordini in centro a Siena, emesse undici misure dal questore

Dopo i gravi episodi accaduti nei giorni scorsi nel centro storico di Siena, che hanno comportato turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, affrontate anche in sede di riunione di Comitato in Prefettura, il Questore Angeloni ha emesso 11 misure di prevenzione nei confronti di alcune delle persone identificate, 5 delle quali minorenni.

In particolare, 4 sono i provvedimenti di divieto di ritorno a Siena per 4 anni nei confronti di altrettanti maggiorenni, mentre altri 7, per i quali la previsione normativa non consente l’emissione del “foglio di via”, sono stato sottoposti alla misura del divieto di accesso agli esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento che si trovano a Siena per 3 anni, il massimo consentito.

Gli esercizi sono quelli che insistono su via Pianigiani, Viale Rinaldo Franci, (compresi i giardini de la Lizza e la Fortezza Medicea), viale Cesare Maccari, viale Federigo Tozzi, Piazza Giacomo Matteotti, Piazza Salimbeni, Piazza Antonio Gramsci e sottopasso la Lizza, via Malavolti, via del Paradiso, piazza San Domenico, via della Sapienza, via della Palla a Corda, via Camporegio, nonché l’accesso alla Galleria Commerciale Metropolitan.

Oltre all’accesso ai 7 destinatari del provvedimento è vietato anche lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento presenti nelle stesse vie e piazze per 3 anni.

Intanto proseguono le indagini da parte della Squadra Mobile per accertare le responsabilità penali delle persone coinvolte.