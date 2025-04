Empoli è anche 'Città dell'Estate': tanti eventi, luminara artistica e Zoo luminoso. In centro la 1000 Miglia

Empoli è anche 'Città dell'Estate': in vista della bella stagione il centro storico 'si accende' da maggio a settembre di luci ed eventi, tra motori, musica, cultura e arte.

Oltre ai tradizionali eventi dell'estate empolese, dalla Notte Bianca alla Noche Cubana fino ai mercati e 'Antiquari in Centro', il programma prevede infatti importanti novità: Empoli diventa innanzitutto la tela a cielo aperto dell'artista Dicò che con LUMINARA - Empoli Ligh Art trasformerà le ormai note 'lucine' natalizie empolesi in arte, con proiezioni luminose di opere artistiche sui palazzi, installazioni artistiche luminose e 'un cielo di luci' che coprirà le strade della città; il parco Mariambini si trasformerà invece in uno zoo, ma con animali 'di luce', installazioni luminose a dimensione reale di farfalle, leoni o elefanti, con tante attività dedicate ai più piccoli ; infine per la prima volta la 'storica' MilleMiglia passerà dal centro di Empoli con tre giornate dedicate agli amanti dei motori.

È questo il vasto cartellone di eventi di Empoli Summer 2025 presentato oggi al Cenacolo degli Agostiniani con il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, l'assessore al Commercio Adolfo Bellucci, il presidente Confesercenti Empoli Eros Condelli, il presidente Associazione per il Centro Storico di Empoll Nicola Nardini e il Responsabile Confesercenti Empolese-Valdelsa Gianluca D'Alessio.

In principio era il Luglio Empolese, adesso Empoli Summer 2025 punta molto più in alto: trasformare il centro della città per circa 5 mesi in un palcoscenico di eventi e intrattenimento per tutti i gusti, che faccia, come spiega il sindaco, da "effetto bazooka" per il commercio e risponda anche al tema della Sicurezza in città: "Dagli incontri con i commercianti è emersa la necessità di avere una programmazione lunga e che riuscisse a tenere insieme un cartellone ampio e adatto a tutti. Si tratta di un intervento straordinario nel centro storico per quantità e qualità degli eventi che faccia da effetto bazooka. In un momento di crisi del commercio come quello attuale abbiamo bisogno di ampliare l'attività e attirare persone. Rispetto al passato la programmazione estiva si amplia, ma rispondiamo anche alla questione Sicurezza perché rendiamo i luoghi spazi vissuti restituendoli alla cittadinanza"

"Quando c'è una situazione complicata come questa - spiega D'Alessio - quando le persone ormai sono abituate a fare acquisti online, senza muoversi da casa, la sinergia tra pubblico e privato, tra associazioni di categoria e Amministrazioni per rendere attrattivo un luogo è fondamentale. Un programma così vario e ampio, che strizza l'occhio anche all'aspetto turistico, facilita il mantenimento di Empoli come punto di riferimento del commercio a livello regionale"

"Siamo molto soddisfatti - spiega l'assessore Bellucci - di aver presentato questo ampio programma e di averlo fatto con largo anticipo permettendo a tutti di scegliere. Nella programmazione c'è di tutto, dalla cultura allo sport fino ai motori, non manca niente e nessuno"

"Ci aspetta una vera e propria estate empolese - dichiara Condelli-, dopo il successo di Empoli Città del Natale siamo convinti che la nostra proposta per l'intrattenimento estivo possa richiamare flussi importanti di presenze, in una stagione spesso caratterizzata dell'esodo verso la costa. Grazie al supporto dell'Amministrazione Comunale possiamo promuovere un calendario ricco e variegato, che strizza l'occhio anche al turista. Il nostro obiettivo è un centro vivo e dinamico 365 giorni all'anno"

LUMINARA - Empoli Light Art (maggio-settembre)

LUMINARIA - Empoli Light Art è un'esperienza unica in avvio sabato 10 maggio che trasforma le notti del centro urbano in una scenografia suggestiva di luce e arte. Con delle installazioni luminose spettacolari e opere di artisti di fama nazionale e internazionale, il festival è pronto a diventare un catalizzatore di bellezza, innovazione e rinascita urbana. Queste installazioni luminose riguarderanno i palazzi di piazza della Vittoria e di piazza Farinata degli Uberti con un nome di eccezione: quello di DICò, The Fire Artist (al secolo Enrico Di Nicolantonio), artista di fama internazionale che trae ispirazione dalla Pop Art per rendere colorato e variopinto il centro. Le proiezioni riguarderanno opere classiche e contemporanee, dalla Venere del Botticelli all'urlo di Munch fino ai fumetti Marvel e Bansky. Oltre a queste proiezioni, ci saranno arredi urbani luminosi sparsi per il centro storico e vere e proprie installazioni artistiche come le ballerine in piazza della Vittoria. Infine le strade della città saranno illuminate da lucine e tubi luminosi che saranno "una nube di luci" sopra lo spettatore.

"Una novità assoluta di grande pregio - spiega Mantellassi - che darà nuova identità all'estate empolese e che la attraversa tutta fino a settembre. La luce diventa elemento artistico che valorizza la città"

Lo ZOO Luminoso (maggio-giugno)

Ma la novità più interessante sarà quella dello Zoo Luminoso in una location d'eccezione: il Parco Mariambini. Tra maggio e giugno lo Zoo Luminoso sarà composto da installazioni luminose, area spettacoli, area food pic-nic e attività per bambini come il cinema drive-in, babydance, animazione, mascotte, il trucca-bambini e tanti giochi. Saranno presenti 31 animali a grandezza reale. L'ingresso sarà libero durante la settimana e nel weekend sarà invece richiesto un piccolo contributo per ampliare le varie attività.

Si tratta del primo zoo luminoso di questo tipo in tutta Europa, un progetto che farà varie tappe in tutta Italia e che partirà proprio da Empoli. Quella dello Zoo Luminoso promette di essere un'esperienza magica per tutta la famiglia in un mondo popolato da farfalle che volano nel buio, elefanti scintillanti e leoni illuminati da migliaia di Led.

Empoli Classic - Passione & Motori (20-22 giugno)

Dal 20 al 22 giugno, le strade di Empoli si trasformeranno in un palcoscenico per le auto d’epoca e le vetture elaborate, pronte a raccontare storie di passione e tradizione. La città avrà l’onore di ospitare una delle tappe più attese della 1000 Miglia, la manifestazione di auto storiche più famosa al mondo, un evento che accenderà la piazza con il rombo dei motori venerdì 20 giugno. L'evento si estenderà per tutto il weekend con aree spettacoli, live show, street food, auto e moto raduni e lo shopping in centro.

Durante il weekend ogni angolo sarà animato: dai mercatini artigianali che offriranno pezzi unici, ai piatti di Street food che delizieranno i palati più esigenti, fino alla musica e agli spettacoli di live-show.

Venerdì dopo il passaggio delle auto in piazza Gramsci ci saranno street food e il concerto de 'Il resto della Ciurma' la tribute-band di Vasco Rossi. Sabato 21 ci sarà raduno di auto e moto, il 'Mercatino d'autore', negozi aperti, street food, live show e in piazza Gramsci 'Crazy 90s', il party anni Novanta che andrà avanti fino alle ore 1. Infine domenica 22 si ripete il programma dle giorno precedente con nuovi raduni, cibo e musica, questa volta con il live concert 'Rock Party'.

La Notte Bianca e il Luglio Empolese

Arriva luglio e la prima serata attesa da tutta la cittadinanza sarà quella della Notte Bianca: sabato 5 luglio musica, spettacolo e tanta energia dalle 18 fino a tarda notte. Si replica giovedì 17 luglio con la Noche Cubana con di-set, musica dal vivo, le esibizioni delle scuole di danza del territorio e un fantastico autoraduno.

Il Luglio empolese "avrà una profonda riorganizzazione" ha spiegato il sindaco volta a "rilanciare il commercio": ogni settimana la serata sarà associata ad un tema. La prima settimana sarà 'Arte', poi 'Teatro di strada' e 'Danza' con la Noche Cubana, infine il 'Jazz'.

Gli altri eventi dell'estate empolese

Per il centro storico e le piazze di Empoli si avvicenderanno anche tanti eventi: sabato 3 maggio Empoli Musica, organizzato dal Cam Empoli, dal 9 all'11 maggio Leggenda Festival, nello stesso weekend Antiquari in Centro sabato 10 maggio, Bicincittà organizzato da Uisp in programma domenica 11 maggio in piazza Matteotti. Ancora: i May Days Anpas sabato 17 maggio in centro storico ed Empolissima in centro domenica 18, il ritorno del Mercato sui Giardini di Confesercenti domenica 25 maggio, poi Ludicomix a chiudere il mese, in programma dal 31 maggio al 2 giugno.

Passando a giugno, domenica 8 la novità della Festa dello Sport organizzata dal Comune di Empoli, la sfilata di moda per la solidarietà venerdì 13 giugno con Noi da Grandi in piazza Farinata, il Volo del Ciuco sabato 21 giugno a cura della Compagnia di Sant'Andrea e l'Opera in Piazza venerdì 27 giugno con organizzazione del Comune, co-produzione Centro Studi Musicali 'Ferruccio Busoni'-Associazione Il Contrappunto

Anche luglio avrà tante novità. Oltre al consueto Luglio Empolese (che vedrà un tema diverso per ogni settimana, dall'arte alla danza fino al teatro di strada), per tutto il mese sarà allestito Parco-Scenico al Mariambini in collaborazione con Giallo Mare Minimal teatro: ogni martedì un appuntamento dedicato al teatro per bambini e famiglie per far vivere anche per tutto luglio il parco del centro. Dal 21 al 24 si terrà il festival Empoli Jazz, ancora in corso di allestimento, e venerdì 25 luglio l'ultimo atto dell'Opera in Piazza con la Cavalleria Rusticana.

Empoli Summer 2025 è organizzato da associazione Centro Storico, Confesercenti Empoli, Bcc Banco Fiorentino e il patrocinio del Comune di Empoli. Gli eventi sono organizzato con tanti parteners come Gruppo GMG Spa, BCC Banco Fiorentino, Timenet, Livith, Peragnoli Scar, Brogi & Collitorti, Generali Empoli Ramacciotti, e in collaborazione con Tuscany Classics, Fcd Eventi, BOF, Moto Guzzi Club Empoli

