Forza Italia, Annalisa Buti nuova segretaria a Santa Croce

Giovedì 17 aprile si è tenuto il congresso comunale di Forza Italia presso il Bar Santa Cruz, in via Francesca Sud 155 a Santa Croce sull’Arno. L’incontro, presieduto dal segretario provinciale Lorenzo Paladini, ha visto l’elezione per acclamazione di Annalisa Buti come nuova segretaria comunale.

Consigliere comunale della maggioranza guidata dal sindaco Roberto Giannoni, Annalisa Buti ha ribadito l’importanza di portare avanti i valori concreti e liberali del partito, promuovendoli attivamente sul territorio per allargare il bacino di sostenitori.

Nel suo intervento ha sottolineato la volontà di coinvolgere soprattutto le nuove generazioni: “Essendo parte attiva del movimento Forza Italia Giovani – ha dichiarato – credo profondamente nel valore dell’entusiasmo e delle idee dei ragazzi e delle ragazze, che possono e devono essere protagonisti della vita politica locale e nazionale. Allo stesso tempo, sono convinta che non si possa crescere senza attingere all’esperienza e alla visione di chi ci ha preceduto, perché solo dal dialogo tra generazioni può nascere una politica davvero efficace e lungimirante”.

Il nuovo corso di Forza Italia a Santa Croce si apre quindi con l’impegno di rendere il partito un punto di riferimento solido, propositivo e vicino ai cittadini.

