Maltempo in Toscana: frane e smottamenti in Versilia e Massa Carrara, frazioni isolate e strade interrotte

Le forti piogge che hanno colpito la Toscana nelle ultime ore hanno aggravato la già delicata situazione idrogeologica dei territori montani e collinari, provocando numerose frane e smottamenti, soprattutto in Versilia e nella provincia di Massa Carrara. Terreni saturi d'acqua e precipitazioni incessanti hanno causato interruzioni stradali, isolamento di abitazioni e frazioni, con l’intervento immediato della Protezione Civile e dei vigili del fuoco.

In Versilia, nel comune di Pietrasanta (Lucca), si segnalano frane nei territori collinari di Valdicastello, Metati Rossi Alti e Bassi, Cerro Grosso, Solaio e Vitoio. Diversi nuclei abitativi risultano isolati a causa di cedimenti e smottamenti che hanno invaso la sede stradale. Squadre della Protezione Civile, della polizia municipale e dei vigili del fuoco sono al lavoro per effettuare sopralluoghi e prestare assistenza alla popolazione.

Situazione analoga anche in Alta Versilia, con criticità nella frazione di Ruosina di Seravezza, e nel comune di Camaiore, dove frane hanno interessato la frazione della Pieve.

Gravi i disagi anche nella provincia di Massa Carrara, in particolare nel comune di Montignoso, dove una frana in via Buffoni ha isolato la frazione di Vietina. Ulteriori smottamenti si segnalano nelle località di Sant'Eustachio, Piazza e Termo Del Pasquilio, dove la circolazione è ancora possibile, ma si raccomanda massima prudenza. Via dei Tecchioni è invece oggetto di un altro smottamento, su cui si sta intervenendo.

In Lunigiana, nel comune di Fivizzano, la frazione di Equi Terme è rimasta isolata da ieri sera a causa di una frana che ha invaso la strada provinciale nei pressi della località Molino. Le operazioni di rimozione dei detriti sono attualmente in corso.

A Carrara, il livello del fiume Carrione, che nelle scorse ore aveva raggiunto il secondo livello di guardia, sta lentamente tornando sotto la soglia di rischio. Tuttavia, rimangono attive diverse criticità a monte della città: frane tra Codena e Bedizzano hanno causato la chiusura della strada in attesa di verifiche geotecniche. Chiusura anche per la galleria del Crocifisso, lungo la ex ferrovia Marmifera, a causa di infiltrazioni. Preoccupano infine i movimenti franosi sotto la sede stradale tra Bedizzano e Colonnata e lungo la via che conduce a Noceto, dove sono in corso accertamenti.

Le autorità locali raccomandano cautela negli spostamenti e invitano la cittadinanza a segnalare tempestivamente criticità e situazioni di pericolo, contattando i numeri di emergenza messi a disposizione.

La situazione rimane in evoluzione, con la Protezione Civile impegnata in monitoraggi e interventi per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

Notizie correlate