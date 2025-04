A Fucecchio Pasquetta in Buca con le Corse di Primavera

Dopo la prima sessione del 23 marzo, la Buca del Palio si prepara per la seconda sessione delle Corse di Primavera, in programma lunedì 21 aprile a partire dalle ore 10.

Si rinnova, dunque, l'appuntamento per gli appassionati e, soprattutto, per i capitani delle dodici Contrade, che avranno l'opportunità di valutare i cavalli e i fantini più adatti in vista del 44° Palio che si correrà domenica 18 maggio. In programma dodici batterie, che si snoderanno durante l'intera giornata, tra cui, nel pomeriggio, anche due batterie di pony, “Senior” e “Junior”, che vedranno protagonisti alcuni giovani fantini, compresi alcuni figli d’arte: nella categoria “Senior” correranno Aiscia Venuti, Leonardo Mulas, Erminia Corbini, Diego Luongo, Francesco Ninniri e Vittoria Coghe, mentre nella categoria “Junior” scenderanno in pista Uendi Topalli, Ettore Luongo, Francesco Carta, Niccolò Giani, Samanta Balbi e Mattia Marcelli.

L'evento sarà aperto al pubblico con un biglietto d’ingresso di 13 euro, mentre sarà gratuito per i bambini fino ai 12 anni (anno di nascita 2013 compreso).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

