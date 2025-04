Furti nelle auto vicino a Careggi, 40enne ai domiciliari

Tentato furto pluriaggravato: a Firenze, in zona Careggi, è stato arrestato dalla polizia un 40enne. A segnalarlo agli agenti è stato il personale di vigilanza dell'ospedale, l'uomo era già stato protagonista di un furto il 4 aprile in un'auto, ma era riuscito a fuggire.

La polizia sapeva che avrebbe colpito di nuovo e mercoledì 16 aprile lo ha notato ancora una volta nelle vicinanze dell'ospedale. Era in via delle Gore, quando ha infranto il vetro di un veicolo per entrarci. A quel punto la polizia lo ha fermato in flagranza e gli ha sequestrato l'oggetto usato per rompere il vetro.

A casa dell'uomo la polizia ha trovato un giubbotto e un tablet, provento di furto perpetrati nei giorni scorsi nei pressi del parcheggio dell’ospedale Careggi. Entrambi gli oggetti sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Il 40enne è ai domiciliari.