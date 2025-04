Furto di notte in un supermercato di Piazza al Serchio, denunciato un giovane del posto

Nella notte del 30 marzo, si sarebbe introdotto in un supermercato di Piazza al Serchio, in provincia di Lucca, sottraendo diversi prodotti alimentari e altro per un valore stimato in qualche centinaio di euro, per poi allontanarsi.

I Carabinieri hanno identificato e denunciato il presunto responsabile, un giovane residente nella Media Valle del Serchio. Le indagini dei militari sono state supportate dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza del supermercato.

Le forze dell'ordine sottolineano che questo è il quinto caso negli ultimi mesi in cui supermercati della Garfagnana e della Media Valle sono stati oggetto di furto, e in tutte le occasioni i responsabili sono stati identificati e consegnati alla giustizia. In due di questi episodi, i ladri erano stati arrestati in flagranza di reato.