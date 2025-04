Giampaolo Marchini e Michele Taddei rieletti presidente e vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana

Sono Giampaolo Marchini e Michele Taddei, il presidente e il vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana. La riconferma è avvenuta questo pomeriggio durante il Consiglio di insediamento di Odg Toscana, a seguito delle elezioni 2025. Marchini e Taddei sono stati infatti eletti per la seconda volta consecutiva nelle rispettive cariche.

“Ringrazio tutti i colleghi, e in particolare quelli del consiglio, per la fiducia che mi è stata accordata e che accresce le mie responsabilità – ha commentato il presidente di Odg Toscana, Giampaolo Marchini – E’ un momento difficile per la professione ma siamo pronti per affrontare queste sfide. Abbiamo molte iniziative da mettere in campo nei prossimi tre anni per rispondere ai profondi cambiamenti che investono il giornalismo, con un occhio di riguardo al tema dell’intelligenza artificiale e al contrasto alle fake news”.

Il nuovo Consiglio ha eletto anche come segretaria Maria Adele de Francisci mentre come tesoriera è stata nominata Silvia Motroni. Confermato alla presidenza del Collegio Revisori dei conti, Andrea Sbardellati.

A seguito delle ultime elezioni, ricordiamo quindi la composizione del nuovo consiglio di Odg Toscana:

Giampaolo Marchini (presidente),

Michele Taddei (vice-presidente),

Maria Adele de Francisci (segretaria e delega alla comunicazione)

Silvia Motroni (tesoriera e delega alle Pari Opportunità),

Raffaele Capparelli (consigliere con delega a Nuovi giornalismi e rapporti con Fondazione Odg Toscana),

Andrea Giannattasio (consigliere con delega alla Formazione e Giovani),

Omero Cambi (consigliere con delega ai Rapporti con associazioni e territori e verifica dei patrocini),

Marzio Fatucchi (consigliere con delega ai Free Lance e comunicazione – uffici stampa),

Alfredo Scanzani (consigliere con delega all’accesso alla professione).

Revisori dei conti sono Andrea Sbardellati (presidente), Francesca Bandinelli e Luca Mantiglioni.

Al Consiglio Nazionale di Odg sono stati eletti i giornalisti Carlo Bartoli, Luca Frati (Professionisti) ed Elisabetta Cosci (Pubblicisti).

Notizie correlate