Il garante per la disabilità di Fucecchio risponde a Forza Italia: "Segnalare attraverso i canali corretti"

"Da un articolo di stampa, apprendo con rammarico ed un poco di sorpresa una criticità da risolvere". Inizia così la risposta di Mariano Gasperini, Garante per la disabilità presso il Comune di Fucecchio, all'attacco di Forza Italia circa le difficoltà di accesso per i disabili ai giardini pubblici di via Mazzone a San Pierino.

"Forse il rappresentante di un partito di opposizione, che ha scritto ai giornali, ignora che a Fucecchio ci sono, oltre all’assessore alle politiche sociali, due figure terze: il Garante per la disabilità e il Garante dei diritti degli anziani. Entrambi assolviamo in modo imparziale a questo ruolo. Abbiamo una email semplice e il numero di telefono dell’assessore alle politiche sociali per segnalare casi in cui una persona si senta o sia discriminata, o una qualsiasi problematica inerente alla sua condizione. Resta la perplessità circa la mancata segnalazione di ogni criticità attraverso i canali corretti. Su questi temi, occorre cercare di affrontare insieme, così come deve essere, i problemi delle minoranze alle quali i disabili motori appartengono".

Anche l'assessore Emiliano Lazzeretti interviene sulla vicenda: "Il rispetto e l’attenzione per le persone che hanno difficoltà, muove la nostra azione amministrativa. Su questi temi chiediamo la collaborazione di tutti. Peraltro, per quanto riguarda i giardini in questione, una rampa di accesso idonea per le persone disabili è presente all'entrata dalla parte del campo da tennis, degli spogliatoi e del bar. Le polemiche sono fuori luogo, tanto più quando sembrano mosse dalla ricerca dell’interesse di parte o di partito. Non è su questi temi delicati che si ricerca il consenso".

Forza Italia: "Ci siamo rivolti alle autorità preposte"

In una nota sempre di oggi, venerdì 18 aprile, Forza Italia Fucecchio comunica di aver informato le autorità preposte, come preannunciato il 16 aprile nella segnalazione uscita sulla stampa in merito al giardino di San Pierino. Sentito il capogruppo Simone Testai, che afferma di aver inviato la comunicazione nel pomeriggio di giovedì 17 aprile, al Garante per la disabilità Gasperini, al Comune e al consigliere regionale Iacopo Melio.

Di seguito riportiamo la nota odierna, a firma del capogruppo di FI Fucecchio Simone Testai e del segretario comunale di FI Antonio Pisano.

"Accedere ai giardini, agli spazi pubblici, ed alle strutture pubbliche, è un diritto di ogni cittadino, abile o diversamente abile, che anche il Comune di Fucecchio, per quanto di sua competenza, è obbligato dalla legge a garantire un diritto inviolabile. Per questo motivo, precisano in una nota il rappresentante di Forza Italia in consiglio comunale Simone Testai ed il segretario comunale del partito azzurro Antonio Pisano, ci siamo rivolti a coloro che istituzionalmente sono preposti a sensibilizzare l'amministrazione comunale qualora ciò non avvenga. Dopo la situazione denunciata da un disabile per l'impossibilità di accedere al giardino di via Mazzone a San Pierino precluso da una catena e da un tornello installati dall'amministrazione comunale, mentre l'ingresso dalla parte retrostante avviene tramite una rampa non a norma di legge in quanto sprovvista di protezioni e quindi pericolosa. Dopo la ridicola situazione inerente il servo scala e la scala mobile nel parcheggio del presidio ospedaliero dal lato di via Sottovalle. Considerando l'inerzia dell'amministrazione abbiamo ritenuto, come consigliere comunale e come associazione politica, da sempre dalla parte dei diritti e libertà dei cittadini, di interessare chi in queste due situazioni debba adoperarsi per cercare di trovare una decorosa e celere risoluzione. Dispiace dover mettere dietro la lavagna un sindaco che pronuncia spesso la parola inclusione a cui, è evidente, non fa seguire azioni concrete. Non ci siamo mai fatti incantare dalla fiaba per bambini della Fucecchio straordinaria che ci è stata raccontata in campagna elettorale, ci accontentiamo anche di una Fucecchio in cui ognuno, cittadini ed istituzioni locali, facciano la propria parte, e soprattutto nei confronti dei soggetti fragili. Pretendiamo una Fucecchio in cui tutto deve essere a misura di tutti, in cui vengano fatte rispettare leggi e i regolamenti locali. Vogliamo una Fucecchio in cui tutti paghino i tributi dei servizi e le rette scolastiche senza che siano richiesti ulteriori balzelli compensativi sotto forma di quota di iscrizione. E per finire siamo davvero stanchi di vedere persone anche adulte, che bivaccano nella nostra piazza principale proprio sotto la statua di Giuseppe Montanelli come fossero in una spiaggia. Fucecchio merita rispetto, decoro, sicurezza e legalità".

Notizie correlate