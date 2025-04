Impennava con una moto "modificata" per strada: minorenne multato per 2.151 euro

Un giovane "centauro" minorenne è stato fermato e multato per 2.151 euro dalla Polizia Municipale di Livorno, perchè impennava col motorino lungo un bel tratto di strada, in via Bat Yam altezza via dell'Agave. Disposto anche il fermo del mezzo per 60 giorni.

Nei giorni scorsi, durante le attività di controllo del territorio - e mentre in particolare erano in corso verifiche con la Motorizzazione sulla velocità dei veicoli a due ruote - una pattuglia della Polizia Locale ha notato un motociclo percorrere un lungo tratto di strada impennando con la ruota anteriore. Per garantire l'incolumità degli altri utenti della strada, la pattuglia ha immediatamente fermato in sicurezza e nelle modalità regolamentari il motociclo, di cilindrata 125 cc, condotto da un ragazzo minorenne titolare di patente AM-A1. L’accertamento è avvenuto in via Bat Yam all’altezza di via dell'Agave

A seguito degli accertamenti effettuati sono state contestate al guidatore una serie di violazioni per inosservanza delle modalità di guida di motocicli, in primis la violazione dell'articolo 170 del Codice della Strada che vieta tra l’altro ai conducenti di motocicli e ciclomotori di "procedere sollevando la ruota anteriore”, cioè di impennare.

Inoltre gli è stata contestata la circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, la mancanza della carta di circolazione e del certificato assicurativo, con una serie di modifiche tecniche apportate, quali: collocazione irregolare della targa tale da non essere identificabile, mancanza dei prescritti dispositivi di equipaggiamento quali specchi retrovisori, assenza del contachilometri e dei fari anteriore e posteriore.

Al guidatore sono state comminate complessivamente sanzioni per un ammontare di 2.151 euro (se pagate entro 60 giorni, ridotte a 1.504,9 euro se pagate entro 5 giorni) più il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni.

Fonte: Ufficio Stampa

