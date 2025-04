Liberazione, a Vinci gli eventi per il 25 aprile

Sono passati ottanta anni da quel 25 aprile che ridette la libertà a una nazione martoriata dalla dittatura e dalla guerra civile.

E nell’80° anniversario di quella data il Comune di Vinci ricorda come ogni anno l’importanza di un giorno fondamentale della Storia italiana.

Lo fa con un programma che quest’anno comprende, oltre alle consuete celebrazioni del 25 Aprile, anche un concerto gratuito al Parco dei Mille di Spicchio, quello di Centherbe cantautore pistoiese.

Questo il programma di venerdì 25 aprile, per le celebrazioni della Festa di Liberazione

Ore 10.30, Giardino Pertini, Villa Reghini, Sovigliana

Intervento di Daniele Vanni, sindaco di Vinci

Accompagnamento musicale a cura del Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana

Ore 12.30, Casa del Popolo di Spicchio, Via Limitese 13

Pranzo della Liberazione

(informazioni e prenotazioni entro il 23 aprile: anpi.vinci@gmail.com; 3280463847; 3391638839)

Ore 15.30, Chiesa di Santa Lucia

Messa a suffragio di Ferruccio Lelli, Silvano Peruzzi e Luigi Sabatini, vittime dei fatti di Santa Lucia, celebrata da monsignor Renato Bellini

A seguire

Cerimonia a Tribbio al Rio

Commemorazione dei caduti al cippo di Tribbio al Rio

Sabato 26 aprile, ore 21.30, Parco dei Mille, Spicchio

Centherbe in concerto

Ingresso gratuito.

Gli eventi del 25 Aprile 2025 sono organizzati a cura del Comune di Vinci con la collaborazione dell’Anpi sezione Vinci ‘Luigi Pasqualetti’ e dello Spi-Cgil Empolese Valdelsa sezione ‘Bruno Trentin’.

Nota storica sui fatti di Santa Lucia

Quando si parla dei Fatti di S. Lucia si parla non soltanto della tragica uccisione di tre uomini inermi, ma anche di una strage mancata per poco. Il rastrellamento da parte dei nazifascisti di oltre quaranta persone al muro della chiesa di Santa Lucia a Paterno, torturate per ore, non soltanto nelle coscienze, tradotte di forza a Vinci per inscenare il giorno seguente al Mulino della Doccia un processo sommario a un presunto colpevole di un attentato, hanno segnato non soltanto il ricordo delle tre vittime ma l'intera vita di decine di innocenti persone. (Archivio Vinci nel Cuore).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa