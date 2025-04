Liberazione, il programma del 25 aprile a Montelupo

Il Comitato di liberazione nazionale Alta Italia aveva diffuso il 24 aprile un telegramma in codice con l’ordine n. 3000/5 di insurrezione generale: “Aldo dice 26 X 1”

Nel 2025 ricorrono gli 80 anni da quella data, dalla liberazione del Paese dal nazifascismo.

Il 25 aprile del 1945 quindi, con l’insurrezione generale si chiude per il nostro paese, anche se la guerra si concluderà la settimana successiva, un lungo e doloroso periodo: la dittatura fascista, la guerra, l’occupazione nazista, le stragi, gli eccidi, i bombardamenti. Deportati, internati, prigionieri scampati alla morte e di cui i familiari non avevano più notizie rientreranno in Italia alla spicciolata fino a al 1947.

Da quella data, da quelle idealità, da quelle azioni concrete ci si avviò verso la conquista di una repubblica parlamentare, chiudendo anche la pagina monarchica che tanta responsabilità aveva avuto nell’avvento del fascismo.

Il 25 aprile è quindi un giorno di festa, una data da celebrare senza retorica, ricordando chi sacrificò la propria vita per la libertà degli altri.

Una occasione importante, quindi, da non dimenticare e celebrare degnamente. Una giornata di riflessione e di festa per la ritrovata libertà e Democrazia.

«Come da tradizione si ricorderanno i volontari della libertà che partirono il 13/2/1945 da Empoli verso la linea gotica, tra cui oltre 20 di Montelupo: il povero Guido Guidi ucciso a 25 anni su una mina a Castel San Pietro (BO), ma anche Augusto Augusti, il più giovane tra i 530, che andò a combattere a soli 14 anni.

Valorizzeremo anche il ruolo della frazione di Turbone, ove era attivo il Comitato clandestino di liberazione nazionale e che fu sede, nei primi giorni dopo la liberazione del nostro territorio avvenuta il 2 settembre 1944, delle prime riunioni della giunta comunale provvisoria», afferma l’assessore alla memoria, Lorenzo Nesi.

L’Amministrazione comunale e la sezione ANPI di Montelupo Fiorentino – “25 aprile”, assieme ad Auser Montelupo, all’ARCI, al Circolo “Il Progresso” e allo SPI-CGIL dell’Empolese invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative.

ore 9.00 - Cimitero Ambrogiana: omaggio alla tomba di Guido Guidi, volontario della libertà caduto in combattimento;

ore 9.45 - Circolo ARCI “Moreno Gracci” di Turbone: omaggio alla lapide che ricorda il luogo di prima riunione della giunta provvisoria dopo il passaggio del fronte;

ore 11.00 - Piazza Salvo d’Acquisto: deposizione corona alla lapide in memoria di Guido Guidi e in ricordo dei Volontari della Libertà.

Ore 13.00 - Circolo Arci “Il Progresso”, Via V. Rovai, 41, Pranzo partigiano, € 20,00, per prenotazioni: 3331213268/3804524969

Ore 15.00 - Concerto “Due voci nel vento. Canti di Resistenza, pacifismo e amore”

Ilaria Savini - voce

Elena Ulivieri - voce e ukulele

"Cosa porta il vento? Voci di oggi e di ieri, urlate, sospirate. Voci arrabbiate, voci lamentose, voci di donne e di uomini, voci senza età, voci ostinate, fragili voci difficili da far tacere, voci luminose, visionarie, coraggiose. Tante voci, nel vento, se ti metti ad ascoltare. Una formazione minimale, con le voci, ovviamente, protagoniste.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa