L'ok dal Consiglio della Città Metropolitana al rendiconto 2024: interventi su scuole, Tpl e viabilità

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze e la Conferenza Metropolitana hanno approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2024.

Consistenti gli interventi nelle scuole di ampliamento, adeguamento sismico e antincendio, sistemazione di aree esterne e messa in sicurezza di istituti scolastici per complessivi 33,6 mln di euro, di cui 16,7 mln di euro per la realizzazione del nuovo liceo artistico Virgilio ad Empoli.

Completato il restauro del secondo piano delle Scuderie Medicee di Bernardo Buontalenti all’interno del Parco di Villa Demidoff, per 2 milioni di euro.

Circa la viabilità, i principali interventi hanno riguardato la manutenzione straordinaria delle strade, dei ponti e dei viadotti delle strade provinciali per complessivi 28,3 mln di euro, di cui 8,2 mln di euro per la realizzazione della variante di Grassina (lotto I).

Acquistati nuovi mezzi per il Trasporto pubblico locale per 5,2 milioni di euro.

I fondi Pnrr assegnati alla Metrocittà, durante l’anno 2024 sono stati utilizzati per i lavori di adeguamento sismico, adeguamento antincendio, consolidamento di solai di edifici scolastici, oltre all’ampliamento e alla riqualificazione degli stessi. Nel 2024 la Città Metropolitana è risultata inoltre assegnataria di contributi PNRR del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche per 21,8 mln di euro, investiti per la ricostruzione della rete viaria, a seguito degli eventi alluvionali di maggio 2023 in Mugello e Alto Mugello.

Confermato il rispetto dei tempi medi dei pagamenti, con il relativo indicatore annuo che per il 2024 chiude con un valore dei tempi medi ponderati di pagamento a 19 giorni.

Si conferma pertanto, sottolinea il vice sindaco Mantellassi, che la Città metropolitana di Firenze si trova, a fine 2024, in una situazione di equilibrio formale e sostanziale.

Con il rendiconto 2024 viene accertato un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2024 di complessivi 82,9 mln di euro di cui: 31,9 mln di euro accantonato, 35,4 mln di euro vincolato, 15,2 mln di euro libero e 365,5 mila euro destinato ad investimenti.

Circa gli introiti derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, è stata approvata dal Consiglio della Metrocittà la delibera di rendicontazione per l’anno 2024. Le sanzioni accertate sono complessivamente pari a Euro 10.786.706,03 di cui euro 7.941.941,44 per violazione ai limiti massini di velocità ed euro 2.844.764,59 per tutte le altre violazioni al codice della strada.

I proventi sono in gran parte destinati a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, comprese l'analisi stabilità delle alberature e lavori per far fronte ai danni del maltempo, oltre al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

La delibera sul rendiconto è stata approvata con i voti della maggioranza Pd, Uniti per la Città metropolitana. Voto contrario dei consiglieri di "Per il cambiamento" e astensione di "Territori Beni Comuni".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa