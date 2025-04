Laboratorio della droga a Montelupo: sequestrata piantagione di marijuana

Una piantagione di marijuana è stata sequestrata dalla guardia di finanza nell'Empolese Valdelsa. Le fiamme gialle hanno individuato nel 2024 un giro d'affari legato a coltivazione, lavorazione e spaccio di hashish mettendo ai domiciliari una persona di Montelupo Fiorentino.

Le recenti attività di indagine della guardia di finanza di Empoli hanno permesso di sequestrare anche 14 piante di marijuana, 35 grammi di hashish, 1,2 chili tra infiorescenze e polline di marijuana, tre telefoni cellulari, materiale di confezionamento vario e 9670 euro quale probabile provento dell’attività di spaccio.

A inizio ottobre le indagini hanno permesso di appurare che una variante dell'hashish - chiamata 'Ice' per via del particolare processo di lavorazione col ghiaccio - veniva prodotta grazie alla coltivazione casalinga di una piccola piantagione di marijuana. La lavorazione avveniva in un laboratorio casalingo di un montelupino, come detto messo ai domiciliari.

In quell’occasione, infatti, all’interno di una stanza, oltre al rinvenimento di led rings, di strumenti da taglio e di vari bruciatori per sciogliere la sostanza stupefacente e renderla cremosa, erano stati trovati e sottoposti a sequestro duecento grammi circa di hashish e marijuana e 67 grammi di sostanze psicotrope varie.

Notizie correlate