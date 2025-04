Mercatale a Empoli anche alla vigilia di Pasqua

Tutto pronto per un nuovo appuntamento con il mercato agroalimentare del sabato mattina a Empoli. Domani (19 aprile) sarà “Mercatale in Empoli”: un’occasione per trovare una prelibatezza da mettere in tavola per la Pasqua. Dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, lato parco Mariambini gli espositori saranno lì ad attendere l’affezionata clientela.

Ci saranno la cooperativa agricola del Frignano, il vivaio Petreti con piante e fiori, alberi da frutto, camelie, arbusti e piante fiorite; l'azienda agricola Belvedere di Castelfiorentino che porterà pasta, farine di grano antico e olio extravergine di oliva; i salumi, la carne di vitello, di maiale, pollo e coniglio di Marco macelleria; il chianti classico di San Pierino con anche olio extravergine di oliva.

Si continua con l’azienda agricola fattoria Fiore di San Miniato che porterà il miele; l’azienda agricola Marco Scarselli con frutta e verdura di Fucecchio; Roberto Romagnoli che delizierà gli avventori con carne di vitello, di maiale, salumi e pasta di grano antichi.

E ancora, l’azienda agricola Maria Castrogiovanni con formaggi a latte crudo e salumi; sarà presenta l’azienda agricola La Contadina con formaggi caprini, il forno Romolino con pane di grani antichi e prodotti da forno con farine toscane e l’azienda agricola Luigina d'Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa