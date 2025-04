Metrocittà, ok alla variazione al Bilancio di previsione 2025-2027

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato una delibera di variazione al Bilancio di previsione 2025-2027 illustrata dal Vice Sindaco metropolitano e consigliere delegato al Bilancio Alessio Mantellassi.

Tra le spese finanziate per gli investimenti, con avanzo economico, 700 mila euro per spese di imbiancatura di edifici scolastici e rifacimento degli impianti igienico sanitari, 300 mila euro per l’acquisto di impianti di condizionamento per la Prefettura e Palazzo Medici Riccardi e 195 mila euro per lavori di ampliamento della sede dell’Istituto Saffi con realizzazione di un nuovo edificio in legno in Via del Mezzetta.

Saranno destinati quale contributo per prestazioni di servizio relative all’evento “Festival dello Sport” (per 50 mila euro) ed alla manifestazione “Giubileo dello Sport” (per 10 mila euro).

Si segnala, infine, interventi per complessivi 1,6 mln di euro per maggiori spese previste per il servizio energia.

La delibera sulla variazione di bilancio è stata approvata con i voti della maggioranza Pd, Uniti per la Città metropolitana. Voto contrario dei consiglieri di “Per il cambiamento” e astensione di Territori Beni Comuni.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa