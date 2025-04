Musei aperti, teatro e caccia alle uova nel borgo: la Pasqua a Certaldo

Per i ponti di Pasqua, 25 aprile e Primo Maggio, il Comune di Certaldo in accordo con Pro Loco Certaldo A.P.S, che gestisce i musei comunali ha predisposto un'apertura straordinaria dei musei con orario continuato dalle ore 10 alle ore 19, senza la consueta pausa pomeridiana. Un impegno per l’amministrazione comunale e una importante e una ulteriore opportunità di fruizione del patrimonio culturale in questo periodo di festività, con la possibilità di organizzare al meglio la propria visita ai musei comunali di Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio e del Museo di Arte Sacra.

L'orario continuato sarà garantito per Pasqua e Pasquetta (domenica 20 e lunedì 21 aprile), per la Festa della Liberazione (venerdì 25 aprile), in occasione della Festa dei Lavoratori (giovedì 1° maggio), e per i giorni di sabato19 aprile, sabato e domenica 26 e 27 aprile, venerdì, sabato e domenica 2, 3 e 4 maggio.

Un potenziamento del servizio che fa il paio con il nuovo Orario Estivo, in vigore dal 1° aprile fino al 31 ottobre, in cui i tre prestigiosi siti museali saranno aperti sette giorni su sette, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19. “Un orario pensato per accogliere al meglio visitatori e turisti durante la stagione più vivace dell'anno, ringrazio la Proloco di Certaldo per l’attività svolta” - l'annuncio dell'assessora alla cultura Clara Conforti, che coglie l'occasione per ricordare le due affascinanti mostre che attualmente arricchiscono l'offerta culturale di Palazzo Pretorio.

Fino al 18 maggio "Boccaccio 25" di Thomas Lange e Mutsuo Hirano, in un inedito dialogo tra pittura e scultura contemporanea che celebra il 650 anniversario della scomparsa di Giovanni Boccaccio. C’è tempo invece fino a domenica 4 maggio per visitare "Racconti Preziosi" - gioielli contemporanei tra narrazione e simbolismo con Marcella Conte, Marco Frangini e Valerio Salvadori, un viaggio nel mondo del gioiello contemporaneo, dove la maestria artigianale si fonde con la narrazione e il significato simbolico.

Le novità non finiscono qui. Il Comune di Certaldo insieme a Pro Loco A.P.S. ed Ente Nazionale Giovanni Boccaccio ha organizzato tre eventi speciali per animare le prossime festività. Il primo appuntamento è in programma sabato 19 aprile alle 17, presso la Limonaia di Certaldo Alta con il Teatro delle dodici lune, lo spettacolo di burattini di Fra Cipolla, all’insegna della rassegna Boccaccio a Merenda. Rassegna che torna sabato 3 maggio sempre alle 17, con Alessandro Gigli cantastorie in Calandrino e altre storie e sabato 17 maggio, sempre alle 17, con le fiabe sonore di Le Foyer. La prenotazione è obbligatoria al numero WhatsApp 3387686594.

L’altro appuntamento in programma, organizzato dalla Misericordia di Certaldo, in collaborazione con la Pro Loco Certaldo A.P.S. si svolgerà sabato 19 Aprile, dalle 15 alle 17.30 presso la suggestiva Piazza Vittore Branca a Certaldo Alto. Un pomeriggio all'insegna del divertimento e della scoperta attende bambini e famiglie nel cuore storico di Certaldo. I partecipanti si cimenteranno in un'entusiasmante caccia al tesoro pasquale, seguendo una mappa del borgo alla ricerca delle preziose uova nascoste. Oltre alla caccia alle uova, i bambini potranno divertirsi con i Giochi Perduti, riscoprendo il piacere di giocare insieme all'aria aperta. Per informazioni e dettagli sull'evento, è possibile contattare il numero whatsapp 366 2784548.

Fonte: Comune di Certaldo