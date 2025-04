Next Generation Fest, ospiti lo youtuber Aledellagiusta e Valentina Barbieri del Gialappashow

Si allunga l’elenco di artisti, storici, divulgatori, giornalisti e creator confermati per l’appuntamento del 2 giugno dalle 9.30 alle 21 al teatro del Maggio Fiorentino, quando si svolgerà la quarta edizione del Next Generation Fest, il più grande evento gratuito in Italia rivolto alle giovani generazioni Z (e Alfa), nato da un’idea del portavoce del presidente Giani, coordinatore del progetto Giovanisì, Bernard Dika.

Ci sarà Aledellagiusta, curioso ed appassionato di avventura che sul suo canale Youtube con oltre un milione di follower racconta i suoi viaggi. Parteciperà Valentina Barbieri, content creator e attrice, che dal 2023 è tra i protagonisti di GialappaShow. Parteciperanno il giornalista sportivo Fabrizio Romano, la cheffe Chiara Pavan premiata per la sostenibilità e Shamzy (all’anagrafe Andrea Di Raimo), comico toscano doc, che con le sue gag ha scalato in breve tempo le classifiche dei più seguiti tiktoker italiani. Tra i conduttori infine si aggiunge alle giornaliste Chiara Piotto di SkyTG24 e Veronica Maffei il comico e content creator Gabriele Vagnato, tra i più amati sul web per la sua comicità irriverente e che porterà sul palco la sua ironia e il suo stile inconfondibile.

Per partecipare all’appuntamento del 2 giugno a Firenze, dove migliaia di ragazze e ragazzi potranno festeggiare insieme alla Regione la Festa della Repubblica, basta iscriversi on line: l’indirizzo da cui compilare il modulo è https://giovanisi.it/nextgenerationfest/. La partecipazione è gratuita: un’occasione per assistere dal vivo ad interventi parlati e ispirazionali di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura e del web.

“Abbiamo pensato a questo evento – spiega il presidente della Toscana, Eugenio Giani – come il modo migliore per rinnovare lo spirito dei valori di partecipazione e democrazia alla base della Repubblica e della Costituzione”. “Sarà un’occasione anche di confronto e di ascolto – prosegue -, convinti che le giovani generazioni possano costruire il presente e il futuro delle nostre comunità”.

“Ma l’impegno a fornire loro occasioni di crescita e valorizzazione – conclude – non si limita in Toscana ad un solo giorno e si raccoglie nelle politiche ed azioni concrete per l’autonomia e la valorizzazione dei giovani che ruotano attorno al progetto Giovanisì, che offre stage, finanziamenti per progetti imprenditoriali e percorsi formativi mirati”. Con questo programma, attivo da anni, la Regione si impegna infatti a creare un ambiente favorevole alla crescita dei giovani toscani, fornendo loro strumenti, risorse e opportunità per sviluppare nuove competenze e realizzare i propri progetti.

Il Next Generation Fest è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana e da Giovanisì, con la collaborazione del Teatro del Maggio Fiorentino. E’ finanziato interamente dal Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. L’evento si svolge sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo.

L’iniziativa è realizzata in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e la Regione Toscana – FPG 2023 – Intesa 202/2023.

Tra i media partner (in progress): Sky TG24, RTL 102.5 radio ufficiale del Next Generation Fest, Radio Zeta, ANSA, L'Espresso, QN La Nazione, Luce!, Il Tirreno, intoscana.it

I giornalisti che intendono accreditarsi per seguire l’evento possono farlo compilando il modulo all’indirizzo https://shorturl.at/TDSYQ.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate