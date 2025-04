Nuovi apparecchi digitali per la radiologia al Serristori

La Radiologia dell’Ospedale Serristori sta operando attualmente un nuovo profondo rinnovamento delle sue dotazioni tecnologiche che segue l’imponente trasformazione operata fra il 2011 ed il 2014 con l’ampliamento e la ristrutturazione dei locali preesistenti e la dotazione di apparecchiature adeguate agli standard del periodo. Tale rinnovamento si avvale del piano d’investimenti dell’Azienda USL Toscana Centro, pianificato con l’Health Technology Assessment, l’organismo aziendale preposto al piano annuale di adeguamento tecnologico, che ha predisposto per la Radiologia del Serristori un sistematico aggiornamento del parco tecnologico.

Proprio in questo mese di aprile si è completato l’aggiornamento tecnologico dei due apparecchi radiografici fissi che sono entrambi interamente digitali, quindi senza impiego di pellicole.

Il Telecomandato, polifunzionale e prezioso per l’esecuzione di studi dell’apparato digerente ma anche per gran parte degli altri esami radiografici, è stato recentemente oggetto di una sostituzione ed implementazione hardware e software completa.

L’altro apparecchio, di nuova acquisizione, dotato di un tubo pensile ad elevata capacità di movimento ed angolazione su tutti i piani, permetterà l’esecuzione di esami in ortostatismo più complessi e di esami in pazienti barellati.

La novità è che entrambi tali apparecchi sono adeguati ai migliori standard di sicurezza in termini di radioprotezione e di qualità delle immagini permettendo una riduzione della dose di radiazioni somministrate al paziente ed una migliore capacità diagnostica.

È stata di recente completata anche la sostituzione degli apparecchi portatili per esami al letto del paziente e soprattutto per la sala operatoria ortopedica, che sta implementando considerevolmente la sua attività; anche tali apparecchiature sono completamente digitali con garanzia di riduzione della dose di radiazioni, trasferimento rapido ed affidabile delle immagini alle postazioni di refertazione e ottima qualità delle immagini.

Entro i primi mesi del 2026 sarà inoltre sostituita anche l’attuale TC con una TC di ultima generazione, che permetterà un incremento del numero ma soprattutto delle tipologie di esami eseguibili rispetto all’attuale, consentendo valutazioni a bassa dose di patologie ossee sistemiche, angio-TC di tratti corporei più estesi, e acquisizioni con maggiore risoluzione di immagine e maggiore rapidità di esecuzione.

Questo rinnovamento permetterà alla Radiologia del Serristori di proseguire e rafforzare il suo attuale ruolo di riferimento per il PIR (Punto di Intervento rapido) presente nel Presidio, nonché di implementare la risposta alle richieste di esami sia dal territorio (da parte dei Medici di Medicina Generale), che dai servizi interni all’ospedale quali l’Ortopedia, il Day Service medico (in particolare per pazienti con patologie croniche riacutizzate), ed il Day Service oncologico dal quale gli esami vengono richiesti sia come prime visite di pazienti sintomatici con sospetto oncologico, sia per attività programmata di stadiazione, monitoraggio in corso di terapia e follow-up di pazienti con patologia oncologica conclamata, richieste incrementate negli ultimi anni in virtù delle nuove potenzialità terapeutiche anche nel caso di patologia avanzata.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa