Ostello turistico abusivo vicino alla stazione di Santa Maria Novella, l'intervento della municipale

Un ostello abusivo a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella. È quanto ha scoperto la Polizia Municipale nell’ambito dei controlli mirati alle locazioni turistiche. L’accertamento risale a fine marzo e riguarda un edificio dove erano presenti due attività gestite dalla stessa persona che si muoveva tra le due utilizzando una scala collocata nel giardino posto sul retro. Al piano terra un ostello totalmente abusivo con 16 posti letto in 4 camere, al primo piano un affittacamere parzialmente abusivo: è risultata infatti un’autorizzazione soltanto per 7 posti letto in 3 camere ma gli agenti hanno scoperto ulteriori 14 posti in letti a castello posizionati in altre 4 stanze. Dagli accertamenti è emerso inoltre che l’uomo non si era mai accreditato presso il terminale per l’imposta di soggiorno che quindi non ha mai versato. Per il gestore sono quindi scattate le sanzioni per l’attività abusiva svolta con 30 posti letto in 8 camere (4 al piano terra e 4 al primo piano) e in difformità da quanto previsto dalla SCIA, per non essersi accreditato nel portale imposta di soggiorno e per la mancata esposizione CIN all'esterno. È inoltre partita una segnalazione ai Vigili del Fuoco per la totale assenza dei requisiti minimi di sicurezza presso entrambe le strutture ed effettuata una richiesta alla Questura sulle trasmissioni dei dati degli ospiti dell’attività svolta regolarmente.

“L’attenta e approfondita attività dei controlli della Polizia Municipale porta a bloccare e a sanzionare pesantemente casi di grave illegalità come questo - dicono gli assessori alla Sicurezza e alla Polizia Municipale Andrea Giorgio e al Turismo e allo Sviluppo economico Jacopo Vicini – è venuta alla luce una situazione intollerabile prima di tutto per questioni di sicurezza, oltre che di concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori che operano nel rispetto delle regole, per la vivibilità, per il decoro, e non ultimo per la reputazione della nostra città. Un grazie va al Comando e a tutte le forze della nostra Polizia Municipale per l’impegno e la professionalità che viene messa nel lavoro di ogni giorno; ricordiamo che i controlli per le attività legate al settore del turismo vengono già condotti con importanti risultati, e che saranno ulteriormente incrementati anche grazie ad un gruppo di lavoro coordinato dalla PM che sarà attivato in maniera specifica per le verifiche sulle locazioni turistiche”

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa