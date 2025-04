Maltempo, albero cade sulle auto in viale delle Piagge. Abbattimento per altre tre piante pericolanti

A causa del maltempo della giornata di ieri, giovedì 17 aprile, si è verificato il cedimento di un tiglio di importanti dimensioni lungo il viale delle Piagge, che nella caduta ha causato significativi danneggiamenti alle auto in sosta. La pianta, seppur monitorata dal personale specializzato di Euroambiente, gestore del contratto di global service del verde pubblico, coadiuvata dall’Università di Agraria Pisa e dai tecnici agronomi dell’ufficio del Verde pubblico del Comune di Pisa, non mostrava sintomi visibili di instabilità tali da prevederne il taglio. Nel corso della giornata di ieri e in quella di oggi i tecnici dell’ufficio Verde e quelli di Euroambiente, sono intervenuti per valutare l’instabilità di altri tre tigli, che si sono dimostrati nei controlli effettuati cavi all’interno e quindi ad alto pericolo di caduta. Un albero è stato già rimosso ieri pomeriggio e altri due sono in corso di abbattimento nella giornata di oggi, venerdì.

“Dopo la caduta dell’albero sul viale delle Piagge – spiega il sindaco di Pisa Michele Conti - che ha causato gravi danni alle auto, ma per fortuna senza il coinvolgimento di persone, abbiamo dato incarico agli uffici del Comune e al gestore Euroambiente di verificare la stabilità di tutti i tigli in quel tratto del Viale. Purtroppo dalle verifiche sta emergendo che altri alberi presentano problemi di stabilità, dovuti sia all’età delle piante che a problemi di cavità all’interno dei fusti, anche se le piante esternamente sembrano in buona salute. Oltre a quello caduto, altri tre alberi sono stati valutati a forte rischio. Tutti quelli caduti o rimossi verranno immediatamente sostituiti con nuovi tigli”.

“È sempre un grande dispiacere – proseguite il Sindaco - quando assistiamo alla caduta di alberi storici come lo sono i tigli sul viale delle Piagge, ma purtroppo anche per gli alberi, come per qualsiasi essere vivente, nel ciclo della vita arriva il momento finale. Quelli delle Piagge sono alberi messi a dimora nel periodo dell’Italia postunitaria, quindi sono piante che hanno circa 150 anni. Come tutti i pisani, ritengo che il Viale delle Piagge costituisca un patrimonio verde importantissimo per la città, da tutelare a qualsiasi costo. Per questo stiamo portando avanti un’opera di sostituzione degli alberi morti con nuove piante della stessa specie, oltre al mantenimento di quelli presenti, in modo da garantire negli anni la continuità della storica passeggiata nel verde. Proprio nelle settimane scorse abbiamo provveduto a piantumare una decina di nuovi tigli, in varie aree del viale che erano rimaste sprovviste di chiome. Proseguiremo a monitorare la situazione per garantire sia la sicurezza e l’incolumità pubblica in un’area molto frequentata dai cittadini, che la salvaguardia di un bene ambientale, sociale e culturale così prezioso per la nostra comunità”.

Nell’ottica del mantenimento del patrimonio arboreo e contestualmente della tutela della pubblica incolumità, l’ufficio Verde pubblico ha incaricato il gestore di provvedere nei prossimi giorni ad effettuare ulteriori controlli strumentali approfonditi su alcuni esemplari arborei a dimora nel viale.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa