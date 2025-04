Referendum: il PD di San Miniato aderisce al Comitato per il Sì

Il PD di San Miniato interviene per aggiornare sulle proprie attività, dalla costituzione del Comitato operativo interno all'adesione al Sì al referendum, fino alla manifestazione "Pace - Democrazia".

In occasione di una Assemblea dell'Unione Comunale tenutasi il 18 Marzo, alla quale aveva invitato il segretario provinciale della CGIL Alessandro Gasparri per illustrare e approfondire i 5 Referendum, ha deciso, condividendo le indicazioni della segretaria e del Partito nazionale, di costituire un comitato interno operativo, raccogliendo le adesione di tutti gli iscritti nei vari circoli PD del Comune.

Inoltre il 14 aprile scorso il PD ha aderito alla costituzione del Comitato Elettorale del SI ai 5 Referendum, insieme alla CGIL e ad altre associazioni e movimenti del territorio.

Detto ciò potrebbe sembrare superfluo sottolineare che l'iniziativa "Pace - Democrazia" tenutasi il 15 Aprile alla Casa Culturale di San Miniato, aperta a tutte le forze politiche, alle associazioni e organizzazioni del territorio che si riconoscono nel sostenere i 5 quesiti referendari, è stata organizzata dal Circolo G. Savini di San Miniato, con la collaborazione dell'Unione Comunale del PD

Ci appare quindi strumentale che i rappresentanti di Filo Rosso, nel comunicato in cui riportano i motivi della loro partecipazione a questa iniziativa del PD, la prima cosa che ritengono di dover segnalare sia " l'assenza di alcuni esponenti della giunta e di alcuni esponenti di maggioranza" rimarcandola per altro "emblematica", dando per scontate le motivazioni che possono essere varie e personali, svalorizzanndo inoltre la presenza del Sindaco, del Presidente del Consiglio Comunale, del Vice Capogruppo, di alcuni Consiglieri di Maggioranza e esponenti della giunta. Gli appelli nominali e le conte sono metodi che non accettiamo da nessuno.

La posizione del nostro Partito è chiarissima sia a livello Nazionale che Locale perché ampiamente rappresenta ta lo scorso martedì sera , a cui nulla tolgono le poche e giustificatissime assenze all'iniziativa.

Meritano invece senz'altro attenzione i temi politici di carattere nazionale trattati nel dibattito che non può essere che un riflesso della discussione che c'è tra le forze politiche di opposizione all'attuale governo di destra che ha anche come obiettivo l'individuazione di una piattaforma comune per la costruzione di una alternativa di centro Sinistra .

Il PD di San Miniato non può che essere disponibile a condividere obiettivi e battaglie a partire dai contenuti e le idee di fondo che sottostanno a tutti i 5 Referendum, a quello per la Pace, per far cessare la guerra in Ucraina, per la fine alla Carneficina in atto nella guerra tra Israele e la Palestina, a favore di due popoli e Due Stati, , per un piano di difesa Comune impostato sulla cooperazione, integrazione profonda e strutturale che esclude un riarmo dei singoli stati, per una iniziativa a favore di una legge sul Salario minimo ecc...

Questa disponibilità alla condivisione degli obiettivi e delle battaglie, risulta difficile quando la discussione si introduce andando a cogliere pretesti per fare la conta e mettere alla gogna i non presenti attribuendo in modo arbitrario tra le motivazioni dell'assenza il fatto che si discutesse anche di abolire le parti peggiori del Job act ; Ci chiediamo cosa questo possa portare di vantaggio a una alternativa all'attuale governo di destra.

La forza del nostro partito è la pluralità, una pluralità che sa riconoscere gli errori, che consente di rappresentare tutta la realtà sociale, le diverse aspirazioni e richieste, avendo l'apertura e la forza di poter portare più proposte e più opportunità, sostenere le differenti istanze nel rispetto di ciascuna e in linea con i principi di fondo.

Fonte: Partito Democratico ufficio stampa