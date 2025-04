Referendum, nasce il Comitato montopolese per i cinque SÌ

Ieri sera a Torre Giulia a Montopoli si è costituito il Comitato montopolese per i cinque SÌ.

“L’8 e 9 giugno saremo chiamati al voto sui cinque referendum riguardanti lavoro e cittadinanza. Abbiamo ritenuto importante dare vita al comitato referendario con lo scopo di promuovere l’esercizio del diritto di voto e la diffusione dei temi dei cinque referendum.

L’obiettivo del Comitato è stimolare innanzitutto la partecipazione al voto, un diritto che assicura ad ogni persona la possibilità di manifestare la propria volontà ed è contemporaneamente un dovere civico come recita l’articolo 18 della Costituzione.

In un Paese dove sono evidenti le disuguaglianze, la precarietà, le morti e gli infortuni sul lavoro riteniamo importante i questori referendari che parlano di sicurezza sul lavoro e superamento delle precarietà contrattuali.

Inoltre, crediamo e che sia importante rendere più accessibile la cittadinanza a coloro che, pur vivendo in Italia da lungo tempo, non riescono ad ottenerla per via dei rigidi requisiti attualmente in vigore.”

Nei prossimi giorni saranno organizzati momenti di informazione, volantinaggio e porta a porta.

Fonte: Ufficio stampa