Saccardi “A giugno nuovi bandi, opportunità per ripresa delle attività agricole”

Una visita per ribadire l’attenzione e il sostegno della Regione Toscana ad una comunità e a un territorio che stanno affrontando una dura prova per i gravi danni causati dall’ondata di maltempo del mese scorso. Ma anche per dare conto di nuovi strumenti e opportunità che verranno messi a disposizione per rilanciare l’attività produttiva locale, soprattutto nel settore agricolo.

Questo il senso del sopralluogo e degli incontri di oggi a Marradi della vicepresidente e assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi.

Dopo avere visitato, accompagnata dal sindaco Tommaso Triberti, un’azienda ed alcuni castagneti colpiti dagli effetti delle frane e degli smottamenti, la vicepresidente Saccardi ha partecipato all’assembela degli imprenditori agricoli organizzata da Coldiretti nella sala parrocchiale della cittadina mugellana.

“Dopo gli eventi alluvionali di marzo – ha detto Saccardi - la Regione è intervenuta tempestivamente con risorse proprie straordinarie, 500mila euro con la possibilità di destinare a ogni singolo richiedente 10mila euro, per fare fronte anche ai danni subiti dagli imprenditori agricoli. Ma il nostro obiettivo – ha sottolineato – è quello di guardare oltre l’emergenza, che continueremo a fronteggiare, fornendo a chi fa economia in queste aree complesse e fondamentali per tutta la Toscana nuove opportunità. Come i due nuovi bandi nell’ambito del Csr 23/27, che usciranno di qui a pochi mesi: uno per consentire investimenti di messa in sicurezza delle aree produttive e l’altro per investimenti destinati a interventi di prevenzione e di ripristino danni nelle aree forestali. Le risorse a disposizione saranno, nel complesso, pari a circa 29 milioni di euro, con priorità per le zone interne e della ‘Toscana diffusa’”.

Il bando per gli investimenti non produttivi potrà contare su 3 milioni euro, con criteri di selezione che, in particolare per le sistemazioni idraulico-agrarie, potranno indicare priorità per soggetti localizzati in aree sia montane che alluvionate. Per quanto riguarda invece il bando per investimenti di prevenzione e ripristino danni nelle aree forestali la dotazione prevista ammonterà a 25,8 milioni di euro. Tra gli interventi ammissibili e prioritari saranno previsti quelli per realizzare sistemazioni di versanti interessati da frana e smottamenti di scarpate stradali di accesso.

La giornata della vicepresidente Saccardi si è conclusa presso il palazzo comunale di Marradi dove è stato firmato il Patto di comunità, primo in Toscana, per il rilancio della filiera del “Marron Buono”, promosso dal Comune di Marradi e dal GAL START e finanziata con fondi del Psr. “Un’iniziativa – ha commentato Saccardi – che non solo tutela un tratto storico dell’identità di questo territorio, ma capace di offrire una nuova occasione di benessere e di crescita, fondata sulla capacità di innovare e di costruire solide relazioni tra tutti i soggetti coinvolti”.

Fonte: Toscana Notizie

Notizie correlate