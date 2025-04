Muore un 15enne, tragedia a Barberino Tavarnelle. Il sindaco: "Comunità nel dolore"

Tragedia a Barberino Tavarnelle per l'improvvisa scomparsa di un ragazzo di 15 anni. Secondo quanto emerso il giovanissimo è stato trovato questa mattina senza vita nel suo letto dalla mamma, che era andata a svegliarlo. Immediatamente chiamati i soccorsi ed eseguiti i tentativi di rianimazione, purtroppo non c'è stato niente da fare. Intervenuti anche i carabinieri, è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte, secondo le prime ipotesi riconducibili a un malore.

L'improvvisa scomparsa del giovane ha gettato nel dolore tutto il territorio. "Non ci sono parole per descrivere il dolore che ha pervaso la nostra comunità da quando si è appresa la notizia della prematura scomparsa del giovane concittadino e della tragedia che si sta consumando nel nostro territorio" dice il sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli nel suo messaggio di cordoglio, rivolto alla famiglia del giovane. “Un dolore immenso che ha colpito la famiglia, i parenti vicini e lontani, gli amici – aggiunge - siamo profondamente sconvolti e addolorati, la priorità adesso è la vicinanza e il sostegno alla famiglia, ci uniamo in un immenso abbraccio ai genitori e, come amministrazione comunale, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze, certi di interpretare il pensiero e il desiderio di affetto e calore da parte della comunità di Barberino Tavarnelle".

