Tutti gli appuntamenti della settimana a Palazzo Leggenda

Tutto pronto per una nuova settimana di attività nel leggendario Palazzo di via Paladini. Dopo le festività pasquali, martedì 22 aprile, alle 10.30, ecco le ‘Letture piccine picciò’: un’occasione speciale dedicata ai più piccoli! Bambine e bambini potranno immergersi nel magico mondo dei libri attraverso letture animate e coinvolgenti, storie divertenti e avventurose, pensate per stimolare la fantasia e l’amore per la lettura nei più giovani. Letture per bambine e bambini dai 2 ai 6 anni.

Si prosegue mercoledì 23 aprile, alle 17, con Dal libro al fare. In occasione del 22 aprile in cui si celebra la ‘Giornata mondiale della Terra’, è in programma una fantastica lettura e un laboratorio super divertente con materiali di riciclo. Un’opportunità per stare insieme ed ingegnarsi a diventare dei veri artisti nel riutilizzare oggetti che quotidianamente vengono gettati via. Letture e laboratorio per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Giovedì 24 aprile, alle 15.30 e alle 17, appuntamento coi gruppi di lettura a Palazzo. Per coloro che amano le storie, scoprire nuovi mondi e condividere idee è proprio il posto giusto. Il Gruppo di Lettura è lo spazio perfetto. Tra pagine e chiacchiere, sarà una esplorazione di libri avvincenti, verrà data voce alle emozioni e ai temi che appassionano. Un’occasione per leggere, riflettere e fare nuove amicizie in un ambiente accogliente e stimolante. Non servono preparazione o conoscenze particolari, solo curiosità e voglia di partecipare. Alle 15.30 Gli Scompaginati Gruppo di lettura +11 e alle 17, ‘Spazio alle Tue Idee e alle Tue Parole’ Gruppo di lettura +14. Prenotazione consigliata.

Doppio appuntamento, sabato 26 aprile alle 10.30 con Exploring Nature in English, per avventurarsi e esplorare le meraviglie della natura, immergersi nella magia delle piante e della terra attraverso letture e attività interattive in lingua inglese. Imparare, creare e divertirsi celebrando la bellezza del pianeta, imparando nuove parole in inglese. Attività per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione consigliata.

IMPORTANTE - Nel pomeriggio, alle 16.30, ecco l’appuntamento tanto atteso: Aspettando Leggenda con 'Sorpresa! C’è una macchia sul mio disegno!'. Partendo dal libro C’è una macchia sul mio disegno di Marianna Balducci, si arriverà a una scoperta: le macchie possono essere divertenti e trasformarsi in cose incredibili. Dopo una lettura spassosa, ogni partecipante darà vita a splendidi disegni trasformando ogni imprecisione in un’opera d’arte grazie alla propria creatività. Attività per bambine e bambini a partire dai 4 anni. Prenotazione consigliata

Per informazioni e prenotazioni: Biblioteca Palazzo Leggenda, 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, www.biblioteca.comune.empoli.fi.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa