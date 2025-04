Via Sanzio a Castelfiorentino, Fiore (Lega): "Residenti senza risposte da anni"

"Le problematiche di Via Sanzio sono ormai note da anni, addirittura da intere legislature quando ad ogni cambio di Sindaco si assicurava ai residenti interventi risolutivi urgenti. Per questo motivo e sulla scorta di una lettera sottoscritta dai residenti, il gruppo Consiliare della Lega si è fatto portavoce presso il consiglio Comunale di una situazione che va oltre il manto stradale gravemente compromesso con tombini e fogne completamente ostruite il tutto aggravato dalla pendenza stradale che in caso di pioggia tracima detriti dall’alto verso le abitazioni e con i tombini ostruiti l’acqua si riversa verso i muri di recinzione e verso le abitazioni, creando situazioni di instabilità e di umidità nelle abitazioni stesse". Così in una nota Angelo Fiore, consigliere comunale della Lega Castelfiorentino.

"La richiesta di intervento è stata respinta dalla maggioranza dichiarando lo strumento non adatto al dibattito consiliare e facendo riferimento a una presunta programmazione che evidentemente non ha dato nessun risultato negli anni. Abbiamo quindi provveduto a inoltrare all’ufficio Tecnico/urbanistico e al Sindaco il materiale in nostro possesso evidenziando che anche i marciapiedi risultano sconnessi, sommersi da erbacce oltre che aggravati dalla pendenza stradale e quindi assolutamente impraticabili, soprattutto da anziani o categorie fragili che abitano in quella zona residenziale.

Al di là della risposta in Consiglio Comunale, che poteva essere ampiamente prevedibile, l’obiettivo era sollevare l’attenzione su una problematica pregressa. Confidiamo a questo punto, - aggiunge il consigliere - che gli uffici preposti prendano in carico la questione con adeguati sopralluoghi al fine di valutare le problematiche esposte onde evitare danni che potrebbero divenire strutturali anche per le abitazioni private.

Il tutto sostenuto dal fatto che il 75% degli introiti delle sanzioni amministrative per legge devono essere impiegate dall’ente - tra le altre cose - anche per la manutenzione delle strade di sua proprietà. Il rendiconto del 2024 certifica che tale cifra corrisponde a oltre 111 mila euro di cui chiederemo conto.

L’unica certezza che emerge chiaramente da questa vicenda è che le segnalazioni tramite i canali riconosciuti non funzionano, che la programmazione ha tempi biblici e che fare presente situazioni di particolare criticità in un Consiglio Comunale non è riconosciuto come strumento legittimo dall’attuale amministrazione. Quindi a seguito di danni a cose o persone - conclude Fiore - chi ne risponde in una strada pubblica dopo tutte queste avvertenze?".

