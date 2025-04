Voto Rsu scuola, università, ricerca e Afam, la Flc Cgil Firenze si conferma primo sindacato

Il 14-15-16 aprile si è votato per il rinnovo delle Rsu nei settori della conoscenza (scuola, università, ricerca e Afam). Spiega la Flc Cgil Firenze: “In confronto all’ultima tornata elettorale di tre anni fa, che ci vide ottenere un grande consenso, ci confermiamo primo sindacato e cresciamo ulteriormente come numero di voti: quindi per noi è un risultato eccellente, oltre le aspettative, che ci ripaga dell’impegno messo in campo in questi anni. Ringraziamo candidati e candidate, ringraziamo chi ha votato e chi ci ha dato fiducia, e auguriamo buon lavoro a eletti ed elette. Questo voto dimostra che il nostro contrasto alle politiche di questo Governo paga in termini di approvazione da parte di lavoratori e lavoratrici, il messaggio che arriva da queste elezioni è che l’esecutivo deve cambiare rotta”. Positivo anche il dato sulla partecipazione totale al voto, che rispetto a tre anni fa passa dal 65% al 67%, con aumento dell’affluenza in tutti i settori. Un dato incoraggiante in vista dei referendum su lavoro e cittadinanza dell’8-9 giugno.

Alcuni dati sull’esito del voto riguardo alla Flc Cgil Firenze, in confronto a tre anni fa:

– Afam (Accademia Belle Arti, Conservatorio, Isia): si passa dal 29,9% a oltre il 34%

– Ricerca (7 enti, tra cui Cnr e Indire): crescita di oltre sei punti percentuali

– Università: si passa dal 59,9% al 66,9%

– Scuola: 42,7%, un punto percentuale in più, numero dei voti complessivi quasi 5400

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio Stampa