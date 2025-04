25 Aprile a Stabbia: arriva la 34esima edizione della mostra scambio antiquariato e filatelia

Il Gruppo Culturale Incontro organizza , in occasione della festa del prossimo 25 aprile dalle ore 7:00 alle 20:00, a Stabbia di Cerreto Guidi in piazza G. Rossa e via Gramsci, la tradizionale mostra scambio annuale di piccolo antiquariato e filatelia, giunta alla quest’anno alla trentaquattresima edizione .

Alla mostra hanno assicurato la loro adesione circa 100 espositori, provenienti da tutta la Toscana;

L’impegno nella organizzazione dell’evento ed il successo delle precedenti edizioni sia per gli espositori che per il gran numero di visitatori lascia ben sperare in un felice ripetersi anche per quest’anno.

Unitamente all’evento si svolgeranno manifestazioni collaterali di raccolta fondi per sostenere le iniziative sociali della parrocchia.

Stabbia è facilmente raggiungibile dalla Superstrada FI-PI-LI , uscita Ponte a Elsa in direzione di Fucecchio e poi per Montecatini Terme dopo circa 7 Km - lungo la Via Francesca, oppure Autostrada Firenze mare , uscita Montecatini Terme e Via Francesca in direzione di Fucecchio.

Nel paese si possono visitare , oltre la mostra , nel centro storico , il complesso architettonico della Fattoria Medicea con le annesse residenze , la Chiesa dei S.S. Pietro e Paolo Apostoli e la restaurata Canonica , la zona cosiddetta del “Padule di Fucecchio”, eccezionale area interna umida di notevole interesse naturalistico fra le più grandi d’Europa.

Quindi una buona occasione per passare una giornata serena , all’aria aperta , in una cornice di

festa e di accoglienza.

Fonte: Gruppo Culturale Incontro - associazione liberi pensieri

