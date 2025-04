A Serravalle torna "Degusto": un 25 aprile all'insegna dei sapori del Montalbano

“La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano” è lieta di invitarvi alla seconda edizione di SERRAVALLE DEGUSTO I SAPORI DEL MONTALBANO.

Grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Serravalle, con il Circolo Arci di Serravalle Paese e con le tante Associazioni locali nasce la terza edizione di SERRAVALLE DEGUSTO, un bellissimo evento volto a far conoscere le attività culturali, turistiche ed economiche e a valorizzare le eccellenze paesaggistiche, storiche, artistiche ed enogastronomiche del Territorio.

Il 25 aprile 2025 avrà luogo una manifestazione ricca di eventi che coinvolgerà tutto il paese di Serravalle e le tantissime eccellenze del Montalbano.

La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano – Colline di Leonardo, si è assunta l’onere di capofila per l’organizzazione.

Tale associazione ha avuto il riconoscimento ministeriale di “Distretto del cibo”. Si tratta di un orgoglio per tutto il territorio del Montalbano e per tutti gli associati che vedono i loro prodotti di eccellenza avere un bellissimo riconoscimento.

La Strada dell’Olio e del Vino del Montalbano – Colline di Leonardo, si estende in 8 comuni del Montalbano :

- SERRAVALLE PISTOIESE, VINCI, CERRETO GUIDI, QUARRATA, CAPRAIA E LIMITE, LARCIANO, LAMPORECCHIO, MONSUMMANO TERME

I partecipanti all’evento, “SERRAVALLE DEGUSTO SAPORI DEL MONTALBANO”, con un contributo di € 12.00, possono avere un calice ricordo e degustare 8 assaggi tra vini e birre artigianali.

Sono tantissime le cantine presenti con le loro etichette di vini e birre artigianali.

Inoltre saranno presenti altre aziende locali e non, che faranno assaggiare i loro prodotti tipici.

Abbiamo il piacere e l’onore di ospitare altre associazioni quali:

- La Federazione Strade del Vino e dei Sapori di Toscana, di cui

facciamo parte

- La strada del vino e delle Colline Pisane

- La Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia

La giornata sarà scandita da eventi che animeranno il bellissimo centro storico, quali visite guidate al Borgo, visite alla Cappella del SS. Sacramento e San Lodovico con la presenza della Parte Guelfa, passeggiate con i pony, prove di tiro con l’arco, open day di Tennis e postazioni con intrattenimento Musicale.

Sarà possibile partecipare ad una bellissima passeggiata “da SAN JACOPO A SAN LODOVICO” con partenza dal Duomo di Pistoia fino al centro storico di Serravalle e ad una escursione guidata “Degusto Bike” con partenza dall’Agriglamping la Diaccia e arrivo al centro storico di Serravalle.

Tra le attività culturali da segnalare la Mostra di Pittura di Rita Migliorati presso la Ex Scuola.

Il Museo Leonardiano di Vinci sarà presente con un laboratorio dedicato a bambini e famiglie incentrato sul Sogno del Volo di Leonardo presso la Chiesa di San Michele Arcangelo.

Mentre nel bellissimo Ex Oratorio della Vergine Assunta ci sarà la presentazione del LIBRO “FRANCO BALLERINI CAMPIONE IN TUTTO” di Caterina Benini.

Presso la ex scuola si terrà l’incontro con L’Università di Pisa presieduto dal Delegato del Rettore Prof. Alberto Cavicchi sulle attività di co-creazione in essere con il territorio del Montalbano.

A servizio dei partecipanti è disposizione la navetta gratuita.

L’ingresso all’evento è gratuito.

Per prenotare una degustazione guidata di olio, una Masterclass o una degustazione di vino con sommelier FISAR:

- info@stradadileonardo.org - CELL. 348/5103185.

- Tel. 348/5103185

- Attraverso EVENTBRITE: https://www.eventbrite.it/ Cercando Serravalle Degusto

Fonte: Strada dell’olio e del vino del Montalbano, le colline di Leonardo

