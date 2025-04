Aggressione con spari all'Isolotto, fermati due giovani a Firenze

In seguito alle aggressioni avvenute nella notte del 17 aprile a Firenze all'Isolotto e la sera del 15 dicembre scorso, questa mattina due giovani sono stati fermati dalla squadra mobile fiorentina al termine di una serrata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze.

Ai due, entrambi ventenni uno di nazionalità italiana e l'altro serba con precedenti di polizia per reati contro la persona e le armi, è contestato provvisoriamente e a vario titolo il tentato omicidio ed il porto illegale di arma in luogo pubblico rispettivamente per i fatti che si sono verificati in piazza dell'Isolotto, in cui è rimasto ferito un giovane fiorentino di 24 anni, e per i fatti della sera del 15 dicembre 2024 alle Piagge, in cui rimase ferito ad un piede un giovane fiorentino di 21 anni.

La rapidità dell'azione investigativa, viene spiegato dalla Questura di Firenze, è stata possibile grazie alle informazioni raccolte dalla Procura della Repubblica e dagli operatori della Squadra Mobile nonché dall'analisi delle telecamere del circuito cittadino. Le indagini proseguono per individuare ulteriori componenti del gruppo. Allo stato attuale non è noto il movente.