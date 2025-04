Cade un pino di 18metri in viale De Amicis a Firenze. Non ci sono feriti

Un pino alto 18 metri è crollato questo pomeriggio a Firenze in viale De Amicis, finendo in alcuni giardini che fungono da spartitraffico ma senza invadere la corsia. Non ci sono feriti e candendo il grande albero ha colpito un palo della luce.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e personale della direzione ambiente del Comune. La pianta era interessata da periodici controlli svolti da professionisti incaricati dall'amministrazione, si spiega in una nota di Palazzo Vecchio, secondo il protocollo della Società italiana di arboricoltura adottato dal Comune.

L'ultimo controllo risale al 2023 quando era stato eseguito un approfondimento strumentale (tomografia) che non aveva registrato problematiche particolari né indicato alcuna prescrizione. Per la pianta, inserita in classe C, era previsto un nuovo monitoraggio a distanza di due anni dall'ultimo svolto. La direzione Ambiente aveva comunque svolto una potatura di alleggerimento lo scorso anno. In base al sopralluogo dei tecnici della direzione ambiente, si ipotizza che il crollo sia stato causato per cedimento dell'apparato radicale dovuto alle forti e insistenti piogge che hanno diminuito la resistenza del terreno.

Notizie correlate