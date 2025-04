Cantagallo celebra l’80° anniversario della Liberazione

In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, il Comune di Cantagallo organizza una giornata di commemorazioni, musica e teatro per rendere omaggio alle partigiane e ai partigiani che hanno lottato per la libertà. Ecco, in dettaglio, le iniziative di venerdì 25 aprile 2025.

Mattina – Commemorazione a Creda

Alle 9.30 una delegazione del Comune di Cantagallo sarà presente a Creda, nel Comune di Castiglione dei Pepoli, per rendere omaggio al luogo che accolse gli abitanti di Cantagallo, costretti ad abbandonare le loro case durante l’occupazione nazista.

Pomeriggio – Deposizione delle corone

Nel pomeriggio, a cura dell’amministrazione comunale e di Anpi Cantagallo, si terranno le tradizionali cerimonie di commemorazione nei luoghi simbolo della Resistenza sul territorio comunale, con la deposizione delle corone presso lapidi e monumenti.

Il programma prevede le seguenti tappe:

15.30 – Cave (Lapide della Linea Gotica)

16.00 – Carmignanello (Monumento alla Pace)

16.30 – Luicciana (Parco della Rimembranza)

17.00 – Migliana (Tomba di Mario Nanni)

17.30 – Usella (Lapide di Tosca Martini, cimitero)

Sera – Teatro e memoria: “Come ginestre. Scelte di Resistenza”

Alle ore 21, al Teatro Capannone di Usella, andrà in scena lo spettacolo teatral-musicale “Come ginestre. Scelte di Resistenza”, un viaggio tra parole, musica e memoria ispirato a tre figure-simbolo di coerenza, coraggio e giustizia: Lorenzo Orsetti, combattente antifascista caduto in Siria, Rachel Corrie, attivista americana per i diritti umani e Giacomo Matteotti, martire della libertà. Tre scelte di coraggio, coerenza e resistenza, tra passato e presente, in nome della giustizia sociale e dell'umanità.

Lo spettacolo, a cura di Altroteatro, vedrà in scena Fiamma Ciampi, Marco Gargiulo, Antonio Lombardi, Edoardo Michelozzi e Ginevra Rossi. Voce narrante: Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse, Centro di documentazione storico-etnografica. La regia è firmata da Antonello Nave.

Introdurranno la serata il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno, e il presidente di Anpi Cantagallo, Mauro Bolognesi.

