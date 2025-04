Collezionista crede di comprare rare carte dei Pokemon, ma è una truffa: due denunce

Credendo di aver trovato delle rare carte dei Pokemon, l'acquisto si è poi rivelato una truffa. Caduto nel raggiro un collezionista della provincia di Lucca, che avrebbe pagato oltre mille euro per ricevere le carte mai arrivate. Le indagini dei carabinieri hanno individuato i presunti responsabili, una coppia lombarda di 25 anni lui e 30 lei, denunciati per truffa dai militari di Fornaci di Barga. Secondo quanto ricostruito i due avrebbero finto di essere in possesso delle carte, inducendo il collezionista all'acquisto concordato online per oltre mille euro, al quale però non è poi corrisposto l'arrivo del prodotto richiesto.

