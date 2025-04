Esce con il cane ma non rientra a casa: 56enne trovato senza vita in un fiume nell'Aretino

Questa mattina all'alba un uomo di 56 anni è stato trovato privo di vita nel fiume Ciuffenna, dopo una notte di ricerche scattate dopo il mancato ritorno a casa. L'allarme è partito in serata dopo che il 56enne era uscito per una passeggiata con il cane, ma intorno alla mezzanotte l'animale è rientrato da solo. Attivato il piano prefettizio per le persone disperse sul posto, intorno alle 3, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo, insieme ad un'Unità di Comando Locale (UCL) con personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (TAS) e i cinofili del comando di Siena.

Alle 6 del mattino la tragica conclusione delle ricerche, con il ritrovamento dell'uomo da parte dei cinofili nel fiume. La salma, recuperata dai vigili del fuoco, è stata trasportata all'ospedale della Gruccia. Sul posto erano presenti anche il personale del 118, i Carabinieri di Terranuova Bracciolini e i volontari.