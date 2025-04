Festa delle Paniere Santa Maria a Monte: il calendario eventi

In occasione della Festa delle Paniere, festa che mantiene viva la tradizione di Santa Maria a Monte e che questa Amministrazione ha teso sempre più a valorizzare anche grazie alla collaborazione dei Confcommercio, Centro Naturale e con il patrocinio di Terre di Pisa e la collaborazione della Pro Loco, proponiamo la diffusione del ricco programma dell’evento, dichiara il Sindaco Manuela Del Grande.

Programma che è stato diffuso digitalmente, e che ha previsto una promozione per i musei riservata ai visitatori che si registrano on line sul portale.

Lunedì 21 Aprile:

Per le vie del Borgo

Mercatino dell’artigianato, delle arti e delle opere dell’ingegno, installazioni floreali.

Dalle 15 alle 16.30. Mr. Bo. Mago-clown itinerante su trampoli che coinvolgerà i bambini con gags, giochi e sculture di palloncino.

Piazza della Vittoria

Brigidini, torrone, leccornie, giocattoli per bambini.

Stand con le associazioni ed i prodotti del territorio.

Monumento ai Caduti. Ore 16.30. La rassegna teatrale per bambini Il Baule dei Sogni propone: Cappuccetto Rosso, a cura della Compagnia Pupi di Stac. Lo spettacolo è una fedele versione della nota fiaba, ambientata però nella campagna toscana, con intermezzi tipici della nostra tradizione regionale. Tecnica utilizzata burattini e attori. Adatto ai bambini e agli adulti di tutte le età.

Bastione Rocca. Dalle 15 alle 18. La Bottega di Geppetto. La creatività attraverso l’uso del legno: con gli arnesi dell’artigiano genitori e figli si improvvisano falegnami per dar vita ad una scultura, un aeroplano, un giocattolo da portarsi a casa. A cura di TerzoStudio –Progetti per lo Spettacolo.

Palazzo Comunale

Ore 15 e ore 16.30. Il sopralluogo di Pietro Leopoldo nel Valdarno Inferiore, a cura dell’Ass. City Grand Tour. Partenza itinerario guidato gratuito del centro storico in compagnia del Granduca Pietro Leopoldo I di Lorena, a 260 anni dal suo insediamento come Granduca di Toscana, sovrano “illuminato” in visita ufficiale per conoscere le abitudini e i costumi del territorio da poco ereditato. Un tour alla scoperta di sotterranei e curiosità, ricco di aneddoti e ironia, adatto a tutti.

Biblioteca Comunale e Cisterna Medievale

Dalle 15 alle 19. Visita libera alla Cisterna Medievale, allestita con la mostra fotografica Essere Donna, in collaborazione con il Circolo Culturale Fotografico La Fototeca di Castelfranco di Sotto.

Museo Casa Carducci

Ore 15.30. Piano Terra. Inaugurazione della mostra pittorica Non guardare altrove – Percorso pittorico fra le brutture, di Jacopo Petrizzo, giovane artista pisano.

Piazza Santi Politi

Dalle 16.30 alle 18. Un pomeriggio con le musiche di Ukulollo, in compagnia di Lorenzo Vignando, compositore e voce, e del suo ukulele.

Via 2 Giugno

Ore 17. Mago Bolla Show. Spettacolo di bolle di sapone giganti, magie comiche e finale… con un bambino dentro la bolla

Piazza Marconi

Dalle 16 alle 19. Gioca la Piazza + Gioca la Mente. Una piazza allestita con postazioni di legno, giochi da tavolo e a terra, tra rompi capo, indovinelli e giochi logici, capaci di far divertire grandi e piccini. A cura di TerzoStudio –Progetti per lo Spettacolo.

Palazzo del Podestà

Mostra pittorica L’iperrealismo dell’inanimato, a cura di Marco Maffei. Ingresso libero.

Da Domenica 20 a Martedì 22 Aprile, 10-12.30; 15-20.

Torre dell’Orologio

Dalle 15 alle 19. Visita guidata gratuita alla torre e alla Mostra Espositiva Le Quattro stagioni e la vita contadina. La riscoperta della civiltà rurale.

Area Archeologica La Rocca

Dalle 15 alle 19. Visite guidate gratuite agli scavi, a cura dell’Ass. GAVI – Gruppo Archeologico del Valdarno Inferiore.

Ore 16. Cripta. Presentazione La Tenuta Granducale delle Pianore: un itinerario digitale fra storia e natura nel territorio di Santa Maria a Monte, a cura del Dott. Lorenzo Novelli, pubblicazione della sua tesi in Informatica Umanistica. Interverrà la Prof.ssa Laura Galoppini dell’Università di Pisa. Ai presenti sarà distribuita una copia omaggio dell’opuscolo.

Ore 17. Terrazza panoramica. Presentazione del diorama raffigurante il Valdarno Inferiore ed i principali centri urbani visibili dalla terrazza panoramica dell’Area Archeologica. Interverranno Andrea Lippi,

Digitalismi, e Mariano Boschi, Ufficio Cultura del Comune di Santa Maria a Monte.

Alle ore 18, dai piedi del colle, all’inizio di Via Costa Vecchia, avrà inizio la tradizionale Processione delle Paniere in onore della Patrona, la Beata Diana Giuntini, alla presenza delle autorità ecclesiastiche e civili. Presterà servizio la Premiata Filarmonica “G. Verdi” di Santa Maria a Monte.

Martedì 22 Aprile

Piazza della Vittoria

Brigidini, torrone, leccornie.

Monumento ai Caduti. Ore 16.30. La rassegna teatrale per bambini Il Baule dei Sogni propone: Il gatto senza stivali, cura della Compagnia Gli Alcuni. Tecnica utilizzata teatro d’attore con pupazzi, adatto ai bambini dai 3 agli 8 anni. Lo spettacolo tratto dalla fiaba di Perrault inizia nel modo tradizionale: un vecchio mugnaio lascia in eredità ai tre figli i suoi beni. Ma cosa succede se nella storia appare la strega Bulai, che dorme e non si sveglia mai?

Bastione della Rocca. Dalle 15.30 alle 17.30. Una Piazza di Colori, a cura di Veronica Cairo, pittrice. Coloriamo la piazza con gessi colorati! Iniziativa gratuita per piccoli e… grandi!

Biblioteca Comunale e Cisterna Medievale

Dalle 15 alle 19. Visita libera alla Cisterna Medievale, allestita con la mostra fotografica Essere Donna, in collaborazione con il Circolo Culturale Fotografico La Fototeca di Castelfranco di Sotto.

Museo Casa Carducci

Dalle 15 alle 19. Piano Terra. Visita libera alla mostra pittorica Non guardare altrove –Percorso pittorico fra le brutture, di Jacopo Petrizzo, giovane artista pisano.

Palazzo del Podestà

Mostra pittorica L’iperrealismo dell’inanimato, a cura di Marco Maffei. Ingresso libero.

Da Domenica 20 a Martedì 22 Aprile, 10-12.30; 15-20.

Area Archeologica La Rocca

Dalle 15 alle 19. Visita libera e gratuita agli scavi dell’Area Archeologica.

Museo Civico Beata Diana Giuntini

Dalle 10 alle 13. Il Museo Civico aderisce alla campagna regionale S-passo al Museo, con un’attività museale dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni e alle loro famiglie: Caccia al tesoro, alla ricerca dell’indizio nascosto, risolvendo indovinelli, fino alla scoperta del tesoro del castello. Prenotazione obbligatoria al 333 349 5168.

Santa Maria a Monte è pronta a celebrare anche per l’anno 2025 la manifestazione più importante dell’anno ricca di tradizione, storia, cultura ed emozioni legata alle tradizioni ma proiettata all’innovazione, a partire dalla campagna digitale di pubblicizzazione e diffusione, che è stata fatta dal Comune.

E’ possibile scaricare il programma sul sito del Comune https://www.comune.santamariaamonte.pi.it/paniere-in-festa-2025/6316 e con la scansione del QR per la guida agli eventi è possibile visualizzare tutti gli eventi.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

