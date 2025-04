Grassina rievoca il Venerdì Santo

Successo di partecipazione nonostante il meteo incerto per la storica Via Crucis. Omaggio a Giotto e dedicata alla famiglia Calvelli

Il meteo incerto non ha fermato la Rievocazione Storica di Grassina. Migliaia le presenze alla manifestazione promossa dal Centro Attività Turistica di Grassina CAT Odv in collaborazione con il Comune di Bagno a Ripoli. Molto partecipate e apprezzate sia la Via Crucis con la processione nelle strade di Grassina e in piazza Umberto I (diretta dai registi Alessio Antongiovanni e Susanna Forconi), sia le scene recitate sulla collina del Calvario in località Bubè (dirette dai registi Daniele Torrini e Antonio Bernini).

Ad aprire la manifestazione il saluto del presidente del CAT Daniele Locardi e del sindaco di Bagno a Ripoli. Entrambi, oltre a ringraziare i cinquecento figuranti, gli attori, gli oltre cento volontari e tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione, hanno dedicato questa Rievocazione alla famiglia Calvelli, ad Alessandro, ex vicesindaco, e ai figli Novella e Subramani, recentemente scomparsi e per molti anni parte attiva della rappresentazione.

Tra gli spettatori, quest'anno, anche una delegazione di giovani studenti in arrivo dalla Nuova Zelanda, che durante il loro viaggio-studio in Italia hanno voluto assistere alla Rievocazione, tra le più antiche manifestazioni nel suo genere.

Tra le novità di questa edizione, l'omaggio alla “Resurrezione di Lazzaro” di Giotto, la suggestiva scena dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù accolto da una folla festante, il balletto di Salomè realizzato per la prima volta dalle allieve della FD Junior Ensemble Firenze Danza e la rappresentazione della corte di Erode.

Ad interpretare Gesù durante il corteo Lorenzo Casalsoli, durante le scene recitate sul Calvario Riccardo Matteuzzi e sulla croce Paolo Lepri. Fabian Cecchi e Sabrina Campagnucci hanno vestito i panni di Ponzio Pilato e Procula durante le scene, Marco Pellegrini e Lisa Vanchetti durante il corteo. Viola Quinti ha interpretato Maria durante le scene. Simona Degl’Innocenti è stata Veronica che soccorre ed asciuga Gesù nelle cadute della Passione. Alessandro Conti Longino che trafigge Gesù in croce e Gregorio Parrini ed Elisa Matteuzzi Erode ed Erodiade.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli

Notizie correlate