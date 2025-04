Holding Morelli promuove una giornata di formazione su sicurezza e inclusione: "Al centro le persone"

Si è svolta venerdì 18 aprile un’importante giornata di formazione promossa da Holding Morelli con Pellemoda, Hostage e Challenge, con l’obiettivo di approfondire tematiche fondamentali per il presente e il futuro delle imprese: sicurezza, inclusione, rispetto e cultura aziendale.

L’iniziativa si è aperta con l’intervento di Luca Fioravanti, Group Security Director di Dolce & Gabbana, che ha offerto una riflessione concreta e approfondita sulla gestione della sicurezza nei grandi contesti organizzativi. A seguire, Maya Albano del Centro Aiuto Donna Lilith ha portato in sala una testimonianza autentica sul tema della violenza in età adolescenziale, offrendo un contributo intenso e toccante che ha coinvolto profondamente i partecipanti. Marco Sechi, Health & Safety Manager di Cube, ha proposto una prospettiva sanitaria sulla gestione della violenza, integrando esempi tratti dall’esperienza sul campo. Enzo Mataloni, consulente aziendale e partner Cube, ha illustrato in modo chiaro ed efficace i contenuti della prassi UNI/PDR 125, affrontando il tema del gender gap e sottolineando l’importanza di ambienti di lavoro positivi e capaci di prevenire i conflitti. Particolarmente coinvolgente il contributo della criminologa Anthea Riccetti, che ha guidato il gruppo in simulazioni e role-playing su situazioni critiche, offrendo strumenti concreti per riconoscerle e gestirle in modo costruttivo. La giornata si è conclusa con l’intervento di Maurizio Fasce, responsabile del personale e dell’innovazione organizzativa di Coop Liguria, che ha condiviso una testimonianza di impresa realmente centrata sul valore delle persone, fornendo spunti preziosi e ispirazione concreta.

A moderare l’intero incontro è stato Gabriele Genuino, che ha accompagnato i partecipanti con competenza e professionalità durante l’intera mattinata.

"Crediamo fortemente che la formazione aziendale debba andare oltre le competenze tecniche, abbracciando la sfera valoriale e culturale del lavoro. Parlare di sicurezza, rispetto e inclusione significa costruire oggi l’azienda che vogliamo essere domani", ha dichiarato Azzurra Morelli, Presidente della Holding Morelli. "Questa giornata rappresenta un tassello importante in un percorso che vogliamo portare avanti con coerenza e responsabilità, mettendo al centro le persone, il loro benessere e la qualità delle relazioni nei contesti professionali".

Holding Morelli ringrazia tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa iniziativa, confermando ancora una volta quanto sia fondamentale creare occasioni di confronto autentico, crescita condivisa e responsabilità collettiva per generare un impatto positivo dentro e fuori l’azienda.

Fonte: Ufficio stampa

