Interventi sulla Sp 8 a Cornocchio nel comune di Barberino di Mugello

Al Km 17+200, nel comune di Barberino di Mugello. Come avanzano i lavori. I provvedimenti che saranno adottati da martedì A seguito delle forti piogge degli ultimi mesi, già a seguito dell'evento del mese di marzo, che delle intense piogge nei giorni tra il 13 ed il 17 aprile, il cedimento stradale esistente sulla Sp 8, al Km 17+200, in località Cornocchio, ha subito una improvvisa accelerazione, con un ulteriore avvallamento della strada di circa 50 cm ed un distacco della testa del muro di contenimento di valle di circa 30 cm dal corpo stradale.

La situazione è apparsa molto critica e quindi la Città Metropolitana di Firenze è intervenuta immediatamente con il proprio personale e con ditte esterne per la messa in sicurezza della parte della carreggiata su cui scorre il traffico veicolare (la strada, proprio per la presenza dello smottamento in quel punto, era già a senso unico alternato).

Sono stati eseguiti i primi interventi di intercettazione delle acque superficiali, in modo da allontanarle dal corpo stradale, ed è già stato eseguito un "palo sondaggio" per verificare la profondità e lo strato della roccia sottostante.

Per la sicurezza della circolazione è stato adottato anche il provvedimento di limitazione al transito, consentendolo ai soli mezzi di massa non superiore a 3,5 ton.

Martedì continueranno i lavori con la realizzazione della palificata (andranno realizzati circa 80 micropali su tutto il fronte franoso per una profondità media di circa 18-20 metri), a sostegno della corsia di monte quella dove transitano i veicoli.

Questi lavori, eseguiti in somma urgenza, saranno realizzati da una ditta specializzata in fondazioni profonde e, durante le lavorazioni, è indispensabile chiudere la strada, per consentire il corretto posizionamento dei macchinari.

Da martedì, quindi, la strada dovrà essere chiusa nei seguenti orari: la mattina dalle 8 alle 12 il pomeriggio dalle 13 alle 18.

Per la realizzazione dei micropali si stima siano necessari 20 giorni lavorativi.

Il tratto di strada in cui si è verificato l'evento collega Barberino a Calenzano, e soprattutto il Casello Autostradale di Barberino con quello di Calenzano sulla A1, tant'è che questo tratto stradale viene di solito utilizzato per le deviazioni del traffico autostradale durante le chiusure programmate per i lavori. Peraltro, non ci sono altre strade, se non l'A1 stessa, di collegamento tra Barberino e Calenzano.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze