Lutto nel mondo del calcio, è morto l'ex portiere dell'Empoli Giulio Drago

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa, nella serata di venerdì 18 aprile, di Giulio Drago. Ex portiere dell’Empoli, tra gli anni Ottanta e Novanta ha giocato anche a Pontedera, dove è terminata la sua carriera.

Tra i club in cui ha difeso la porta, è con l’Empoli che Drago detiene il record di imbattibilità in Serie A, nel campionato 1987/88. Cresciuto nella giovanile della Juventus, ha proseguito nell’Empoli (1984-89) nella Cremonese, a Bari e nella Triestina. Poi il ritorno in Toscana, ancora negli azzurri tra il 1994-95 e infine nel Pontedera dove è rimasto fino al 1999.

Siciliano di origine, di Caltagirone, Giulio Drago era rimasto a vivere e lavorare a Empoli, dove era molto conosciuto e dove sono molti in queste ore a ricordarlo. Si è spento a soli 62 anni nella serata di venerdì 18 aprile, al San Giuseppe di Empoli. La salma si trova esposta oggi, sabato 19 aprile, alle cappelle del commiato dell’ospedale.

Notizie correlate