Nell'uovo di Pasqua dell'Use ci sono i playoff: festa al Pala Sammontana

Ancora e sempre playoff. Per il secondo anno consecutivo c’è anche l’Use Computer Gross al tavolo delle magnifiche otto del campionato. Il pass arriva dopo il 75-54 ottenuto su Gazzada ma è nelle dieci partite precedenti che la squadra di coach Valentino trova punti ed energie per godersi una Pasqua felice e serena. Entrata con appena 6 punti in questa seconda fase, i biancorossi vincono sette partite in totale e giustificano così un risultato sul quale in pochi avrebbero scommesso dopo la prima fase. La partita con Gazzada è la classica nella quale sai che tutto andrà liscio anche se i lombardi, pur senza motivazioni, onorano maglia e partita. L’avvio non è dei più spumeggianti ma, come la Computer Gross mette la testa avanti sul 6-4, ecco che c’è subito un allungo con Mazzoni, Maric e la tripla dall’angolo di Quartuccio: 11-4. Un paio di bombe di Maric e Sesoldi ed ecco che siamo subito più 10 (17-7 dopo 8 minuti) e, come entra Rosselli, si vedono subito un paio di assist dei suoi. Al 10’ siamo 21-9 ed a quel punto la squadra mette in folle consentendo ai lombardi di tornare sotto (27-22) nonostante gli urlacci ed un paio di timeout di coach Valentino. Maric manda a modo suo le squadre nello spogliatoio con una tripla da metà campo o giù di lì: 38-30. Rosselli sale in cattedra con 5 punti che valgono il 43-32 ed è poi Mazzoni a prendersi la scena firmando il 50-35. Quando Baccetti spara la sua prima tripla ed è solo rete, il 53-35 fa capire che ormai c’è solo da arrivare alla fine. Ma c’è tempo per la cosa più bella della serata. Sull’ultima azione di Gazzada, la Computer Gross stringe in difesa ed impedisce il tiro ai lombardi. Baccetti fa partire la transizione e, a fil di sirena, serve Mazzoni che la mette dall’arco: 62-42 e delirio al Pala Sammontana. I playoff sono lontani appena dieci minuti che trascorrono senza problemi e con lo spazio finale concesso ai giovani. Finisce 75-54, il pala Sammontana è in festa: ancora e sempre playoff.

75-54

USE COMPUTER GROSS

Giannone 9, Regini, Baccetti 7, Sesoldi 13, Rosselli 5, Ramazzotti, De Leone 4, Mazzoni 14, Quartuccio 3, Tosti 4, Cerchiaro, Maric 16. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

BASKET SETTE LAGHI GAZZADA

Aliverti, Cassinerio 4, Mina 4, Tannoia 2, Pesenato 8, Veronesi 2, Pisoni 3, Dell’Acqua 13, Dagri 3, Gaye 7, Carnelli, Lovato 8. All. Bianchi (ass. Bologna)

Arbitri: Zanzarella di Rapolano Terme e Pampaloni di Terranuova Bracciolini

Parziali: 21-9, 38-30 (17-21), 62-42 (24-12), 75-54 (13-12)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

