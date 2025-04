Nuova aggressione nella notte a Prato, 47enne ferito a colpi di pistola

Nuova aggressione a Prato dove, la notte scorsa, un cittadino cinese di 47 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alla spalla e a un braccio. Trasferito in ospedale, è stato operato. Secondo quanto reso noto dal procuratore di Prato Luca Tescaroli l'aggressione, per la quale sono in corso le indagini della squadra mobile, è avvenuta dopo le 2.30 della notte in via Meucci, intorno alla zona della cosiddetta Chinatown pratese.

La notte precedente, tra 17 e 18 aprile, sempre a Prato una donna cinese è stata ferita con un colpo di pistola durante un tentativo di rapina, mentre altre aggressioni a cittadini orientali sono avvenute il 9 aprile con quattro feriti e un'altra sempre la settimana scorsa. Intanto proseguono le indagini della procura sugli episodi di violenza nell'ambito della "guerra delle grucce", il conflitto tra aziende del settore logistica-abbigliamento di matrice cinese.