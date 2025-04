Musica al parco di Serravalle di Empoli: da Discoverland a Cecco e Cipo, i concerti tra maggio e giugno

Un rinvio per maltempo che ha annullato la kermesse organizzata per questi giorni di Pasqua. Gli organizzatori dell'associazione Jump Live non hanno perso tempo e hanno lavorato con i gruppi musicali per arrivare a un nuovo calendario, con nuove date dei concerti che si terranno sempre nella bellezza del parco di Serravalle di Empoli tra maggio e giugno.

Nell’ordine, sabato 24 maggio, Connessioni Sonore; venerdì 30 maggio, concerto di Federico Poggipollini and the Crumars con apertura di Andrea Brunini e Centherbe; lunedì 2 giugno saliranno sul palco di Serravalle, Cecco e Cipo.

E il 18 maggio vi aspetta “Discoverland”: il concerto che non era ancora stato svelato e che vi racconteremo.

Proprio così, domenica 18 maggio, dalle 16.30, sarà “Discoverland”, un progetto artistico di Pier Cortese e Roberto Angelini con apertura concerto di Violet. Nato con l’obiettivo di rileggere, attraverso una prospettiva unica e originale, brani di artisti italiani e stranieri che hanno fatto la storia. La prima fase del progetto è stata concentrata sul riutilizzo di opere musicali esistenti come materia prima per affascinanti esperimenti sonori, la seconda fase, che è culminata con la pubblicazione del nuovo album a settembre 2024 e il successivo tour, ha presentato esclusivamente brani inediti.

I PROTAGONISTI - Pier Cortese, classe ’77, di Roma è un musicista, autore, arrangiatore e produttore artistico. Riceve fin dall’esordio prestigiosi riconoscimenti: il premio “Mia Martini” come miglior disco d’ esordio, il premio “Musicultura” con la canzone “Il Basilico” e il “Giffoni Festival Music” con la canzone “Il Clown”. Pubblica due album solisti con Universal Music, Nel 2007 partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, collabora con i Planet Funk e affascinato dalla sperimentazione, è autore di progetti che partono dalla musica e arrivano all’uso delle nuove tecnologie. Il 7 marzo 2023 esce l’EP “Sottopelle”, contenuto nell’ultimo romanzo di Chiara Gamberale, “I fratelli Mezzaluna”, edito da Salani.

Roberto Angelini, classe ’75, nel 2001 debutta come cantautore con l’album “Il Signor Domani” (Virgin), partecipando a Sanremo Giovani e vincendo il Premio della Critica “Mia Martini”. Nel 2003 pubblica l’album “Angelini” (EMI), contenente le hit “GattoMatto” e “La Gioia del Risveglio”, che lo fa conoscere al grande pubblico. Collabora con Fabi, Silvestri, Gazzè, Planet Funk, Fabrizio Moro, Emma Marrone e Orchestraccia. Nascono vari progetti paralleli. I più fortunati e longevi sono “Discoverland”. È produttore, co-produttore, autore, compositore.

Viola Bologna, in arte Violet, è una cantautrice livornese, classe 2000, partecipante e semifinalista a "The Voice" con Morgan dei Bluvertigo. Abituata ad esibirsi sui palchi sin da piccola, dal 2021 Violet fa anche Busking in varie città d'Italia (Napoli, Roma eccetera) e partecipa a vari Busker festival fino a ritrovarsi come spalla, in live concert, con artisti come Nada e Piotta. I suoi brani risiedono comodamente nella categoria Pop, ma con influenze evidenti di vari generi, a seconda dell’esigenza comunicativa dell’artista. Per quanto riguarda i testi, sono diretti, reali e vulnerabili, passando da immagini creepy a mondi narrativi mitologici e fantastici. Spesso parla della propria evoluzione come essere umano sulla terra e delle difficoltà da lei incontrate.

Dopo “Discoverland” torniamo alle Connessioni sonore (24 maggio): un mix di talenti, generi e stili da non perdere. Una giornata pensata per offrire agli artisti emergenti, musicisti e appassionati opportunità concrete di crescita, confronto e visibilità. La giornata sarà suddivisa in diversi momenti chiave, pensati per fornire ai partecipanti strumenti utili a sviluppare il proprio progetto musicale, mettersi in gioco e connettersi con figure professionali del settore. Dalle 14 alle 19 Consulenze One-To-One, uno spazio di confronto fra artisti e figure professionali del settore musicale per consigli personalizzati e pratici; dalle 15 alle 17, talk tematici, ovvero tre momenti formativi pensati per offrire spunti utili agli artisti emergenti, con focus su temi chiave del settore musicale. Dalle 16 alle 18, Open Mic: sali sul palco e fai ascoltare la tua musica e poi la giornata delle ‘connessioni’ chiuderà con il concerto live, alle 18.

Poi la Lookmyart.event e Grind House Castelnuovo di Garfagnana presenteranno il nuovo show di Federico Poggipollini (30 maggio), dalle 20.30. Noto chitarrista di Luciano Ligabue, accompagnato dal trio The Crumars, con Ivano Zanotti alla batteria e Alberto Linari alle tastiere, sarà un’esperienza musicale che racchiuderà tutta la sua passione per la musica. Insieme, costruiranno un sound che spazierà tra rock e blues, un mix che rappresenta pienamente l'essenza del progetto. Scalderanno il palco, Andrea Brunini e Centherbe. Il repertorio proporrà una selezione delle canzoni più significative di Poggipollini tratte dai suoi album precedenti, ma non mancheranno alcune cover.

Andrea Brunini

E per la Festa della Repubblica ci saranno loro: Cecco e Cipo (2 giugno), dalle 18, alias Simone Ceccanti e Fabio Cipollini, entrambi di Vinci, classe ’92, muovono i primi passi nella scena musicale da giovanissimi nei circoli ARCI. Quattro album all’attivo e numerosi concerti in tutta la penisola, conquistano l’attenzione della stampa e del grande pubblico grazie a una cliccatissima audizione a X Factor 8, che conta oggi oltre 6milioni di visualizzazioni su YouTube. La loro peculiarità è l’arte del racconto, un gusto per lo storytelling cantato con ironia e irriverenza, tratti tipici di questo duo che, anche ad anni di distanza dall’esperienza televisiva di X Factor, continua ad affascinare un’ampia fanbase.

Gli eventi sono stati promossi dall’associazione Jump Live, in collaborazione con cooperativa sociale Sintesi Minerva, l’associazione culturale Sète e patrocinati dal Comune di Empoli.

