Sabatino (PD): Post sessista del circolo dem di Capannoli è fuori luogo e senza senso

"Il dibattito pubblico, il confronto e la critica politica non devono mai cadere sul personale. Quello che è stato scritto ieri in alcuni gruppi e pagine Facebook di Capannoli é sbagliato, fuori luogo e senza senso". Lo scrive in una nota il segretario provinciale del Pd pisano, Oreste Sabatino, criticando il post sessista (poi corretto) pubblicato su Facebook dalla segretaria di un circolo dem di Capannoli, nel pisano, per criticare la scelta di Sinistra Italiana di revocare il sostegno alla lista guidata dall'ex candidata a sindaco del Pd e ora all'opposizione.

"Con Sinistra Italiana - aggiunge Sabatino - abbiamo condiviso, in molti territori e recentemente anche a livello provinciale, percorsi comuni di alleanza e battaglie politiche. In altri contesti sono prevalse scelte diverse, frutto di valutazioni autonome che abbiamo sempre discusso insieme, nel pieno rispetto delle rispettive posizioni politiche. Continueremo a confrontarci con loro e con gli altri partiti del centrosinistra, nel merito delle questioni".

La polemica ha rinfocolato ulteriormente i conflitti mai del tutto sopiti dentro il Pd pisano. Ieri, infatti, l'assessora regionale Alessandra Nardini, anche lei attaccata nel post della segretaria del circolo dem, dalla sua pagina Fb aveva invocato l'intervento dei vertici del partito e annunciato di valutare la possibilità "di querelare chi ha scritto il post" chiedendosi se "sia tollerabile arrivare a questi punti all'interno di una comunità politica senza che il livello superiore del partito, quello provinciale, intervenga in alcun modo, permettendo di farsi rappresentare sul territorio da personaggi di questo calibro che minano la credibilità del Pd, come si è visto in modo evidente con il voto amministrativo".

"A chi vuole fare polemica - conclude Sabatino - ricordo che ci sono stati percorsi e valutazioni fatti nelle sedi opportune e non in altri luoghi. Il nostro compito è quello di continuare a lavorare, a partire dalle prossime elezioni regionali, per costruire una lista e un'alleanza ampia e solida".