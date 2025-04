Sei denunciati per guida in stato di ebrezza e porto d'armi abusivo nella provincia di Pisa

I carabinieri del comando provinciale di Pisa hanno denunciato 6 persone negli scorsi giorni. Le infrazioni contestate spaziano dal porto abusivo di armi, alla guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, fino al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge.

Nella notte del 15 aprile in zona stazione centrale a Pisa, i militari hanno denunciato una donna di 61 anni in possesso di un paio di forbici con una lama di otto centimetri. L'oggetto è stato poi posto sotto sequestro.

Sempre la stessa a Pisa, un cittadino straniero di 32 anni è stato fermato alla guida di un'auto sotto alterazione psicofisica. Sottoposto a controllo, il giovane si è rifiutato di effettuare il drug-test rapido. I carabinieri lo hanno così denunciato e hanno proceduto al ritiro della sua patente e al sequestro del veicolo.

Il giorno successivo, a Vecchiano, i carabinieri della Stazione di Migliarino Pisano hanno denunciato un 35enne per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l'assunzione di stupefacenti. L'uomo è risultato positivo all'etilometro con un tasso di 1,73 g/l e ha opposto un rifiuto al drug-test. La patente non è stata ritirata perché non era al seguito, ma il veicolo è stato sequestrato.

La notte del 18 aprile i militari di Pisa hanno denunciato un 43enne pluripregiudicato per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, risultato positivo all'etilometro con un tasso di 1,18 g/l ha subito il ritiro della patente. Il veicolo, invece, è stato affidato a una persona di fiducia.

Nella tarda serata del 18 aprile a Pontasserchio, i carabinieri hanno denunciato un 74enne per rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. L'uomo, alla guida di un’auto e con evidenti segni di ebbrezza, ha subito il ritiro della patente e il sequestrato del veicolo.

Infine, nella mattinata del 17 aprile a San Miniato, i militari della stazione di San Romano hanno denunciato per guida sotto l'influenza dell'alcool un 47enne con un tasso di 1,50 g/l. La patente non è stata ritirata perché non era al seguito e il veicolo, già sottoposto a sequestro amministrativo, è stato posto sotto ulteriore sequestro per confisca.