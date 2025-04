Via Crucis in cuoio vegetale, le opere di "Territorio in comune" in mostra a Ponte a Egola

In occasione delle festività pasquali, presso la Chiesa del Sacro cuore Gesù di Ponte Egola, l’associazione Territorio in comune ha installato una Via Crucis su pelle di groppone conciato al vegetale. Le 14 scene della vita di Gesù che caratterizzano la Via Crucis, ovvero dalla condanna a morte fino alla crocefissione, sono state ricavate con la tecnica dell’incisione laser.

L’associazione ringrazia Don Federico, Proposto di Ponte a Egola, per averci coinvolto in questo straordinario progetto: si ringrazia inoltre il Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, la Melissa Srl, Filippo Lotti della Casa d’Arte San Lorenzo e MBC Impianti srls che hanno collaborato per la realizzazione delle opere.

Dopo aver realizzato per le scorse celebrazioni del Natale la Natività all’interno di un bottale con personaggi in cuoio vegetale, Territorio in comune continua quindi il suo percorso identitario e di valorizzazione della lavorazione del Cuoio e dare visibilità alle nostre maestranze ed imprese, congiuntamente alle celebrazioni dei momenti di Fede Cristiana, con la speranza che questo particolare momento storico di crisi del nostro tessuto industriale possa trovare fiducia nel futuro.

Fonte: Associazione civico culturale Territorio in comune