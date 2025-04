Teatro pieno a Vinci per il premio "Li Omini Boni": decima edizione dedicata alla scienza

Scienza e giornalismo sul territorio. Platea piena al teatro di Vinci per la decima edizione de "Li Omini Boni desiderano sapere", organizzata dal Club per l’Unesco di Vinci e Vinci nel Cuore. Protagonisti martedì 15 aprile, nella serata dedicata al premio per la comunicazione, l’astronauta e divulgatore scientifico Umberto Guidoni, la testata TGR Leonardo, la giornalista scientifica Silvia Rosa-Brusin. E ancora la Montelupina Maura Tombelli, fondatrice e direttrice dell’osservatorio astronomico Beppe Forti e il premio "Leonardo Berni" per il cronista toscano a Giovanni Fiorentino.

Tutti i premiati sono stati invitati sul palco per un dibattito che ha visto al centro i temi della divulgazione scientifica, dei cambiamenti dell'era attuale fino alle missioni nello spazio, con la testimonianza diretta di Guidoni: "Vedere la terra da lassù è davvero un'emozione incredibile. Dallo spazio appare davvero piccola, fragile, bellissima. Però dallo spazio si vedono anche le cicatrici che l'umanità ha prodotto, questo fa riflettere quando torni sulla terra".

Nato nel 1992, il telegiornale Leonardo è un’esperienza unica in Europa che tratta non solo scienza e tecnologia, ma anche salute, ambiente, economia, società. E dalla prima trasmissione, tanti sono i cambiamenti e le scoperte raccontate: "L'informazione sicuramente si è completamente trasformata negli ultimi vent'anni, è diventata sempre più veloce, per una rubrica che deve fare del rigore la sua linea editoriale principale è una difficoltà in più, perché la stessa velocità con cui arrivano le notizie poi vanno comunque passate alla verifica dei fatti" dice il caporedattore centrale per TGR Leonardo Francesco Marino, che ha ritirato il premio. "L'orgoglio di Leonardo è appartenere alla testata giornalistica regionale, il cui mestiere è il territorio". A Vinci "siamo un po' a casa, non solo perché ci accomuna il nome con Leonardo ma anche il titolo della serata, "Li Omini Boni" sono il nostro pubblico, che con grande senso di responsabilità desiderano sapere".

"Negli oltre trent'anni per cui ho seguito Leonardo fin dall'inizio sono successe cose straordinarie", commenta la giornalista scientifica Silvia Rosa-Brusin. "La scienza ha bisogno di un pubblico consapevole, deve sapere che ogni volta gli scienziati sono anche di fronte a grandi dilemmi e avere un'opinione pubblica informata aiuta molto, in particolare in questo momento storico molto difficile per la scienza. Personalmente - ha aggiunto - sono molto preoccupata per ciò che sta succedendo negli Stati Uniti, scienziati e non solo stanno facendo appelli perché il loro patrimonio venga preservato".

Da astronoma non professionista, Tombelli è riuscita a diventare la scopritrice numero uno al mondo di asteroidi, contando 199 corpi celesti dal 1994. Uno di questi è dedicato proprio a Vinci, palco dal quale la direttrice dell'osservatorio di Montelupo, raccontando la propria esperienza con la sua passione dopo anni come banchiera, ha lanciato un messaggio: "Credere nei sogni, non lasciarli a giacere dentro una cassetta - ha detto - ma tirarli fuori e soffiarci sopra, perché prima o poi si realizzeranno. È sicuro".

Dallo spazio al territorio, classe 1991 il giornalista Giovanni Fiorentino racconta sulle pagine de La Nazione i fatti locali. A lui è dedicato il premio Leonardo Berni 2025: "Raccontare il territorio vuol dire iniziare a conoscerlo, arrivare in punta di piedi con umiltà e trovare storie. Penso sia fondamentale l'apporto di chi quel territorio lo conosce, dei cittadini spesso protagonisti delle storie che raccontiamo, e dei colleghi a cui voglio dire grazie per il supporto".

